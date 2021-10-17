قلق في شرق الإسكندرية بسبب انتشار رائحة غاز.. وحي المنتزه: «لا داعى للقلق»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

استيقظ أهالى عدة مناطق بحي المنتزه أول بالإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، على انتشار رائحة غاز، ما أثار قلقهم .

وتداول رواد موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك» الامر متسائلين عن مصدر رائحة الغاز، وما إذا كانت ناتجة عن تسريب من خطوط الغاز من عدمه.

وفي أول تعليق رسمي، نشرت الصفحة الرسمية لحي المنتزه أول بيانا عبر «فيسبوك» أكدت فيه أن السبب وراء انبعاث رائحة غاز طبيعي في العمارات السكنية يرجع إلى إضافة مادة الرائحة المميزة للغاز لخزان مادة الرائحة بمحطة أبيس شرقي الإسكندرية.

وأضاف البيان أنه من الطبيعي انتشار الرائحة في الهواء ووصولها إلى بعض المناطق السكنية القريبة من المحطة، مؤكدا أن هذه الأعمال قد يترتب عليها إحساس المواطن بتسريب في الغاز الطبيعي.

وطمأنت الشركة المواطنين القاطنين بتلك المناطق بأنه لا داعي للقلق حول الرائحة المنتشرة في الهواء، وانتهاء عملية الملء وعودة الأمور إلى طبيعتها مرة أخرى.