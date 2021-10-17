وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 27 موقعًا حول المملكة

★ ★ ★ ★ ★

ضِمن مبادرة "نأتي إليك".. تسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين

تقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية، بتقديم خدماتها للرجال والنساء في (27) موقعًا حول المملكة؛ وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير اليوم، بتقديم الخدمة للرجال والنساء في مركز العرين التابع لمحافظة خميس مشيط، وللرجال في مركز ردوم، ومركز الحبيل لمدة يومين لكل موقع، ويوم الاثنين تقدم الخدمة للرجال والنساء في مستشفى البشائر بمحافظة بلقرن لمدة يومين، وللنساء في مقر بلدية أحد رفيدة لمدة يوم واحد؛ فيما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء للرجال والنساء في مكتب العمل والضمان الاجتماعي بمحافظة بيشة لمدة يومين، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للرجال في مقر شرطة محافظة محايل عسير لمدة يوم واحد.

وتقدم الوحدات المتنقلة في منطقة الباحة خدماتها اليوم للرجال في مقر بلدية محافظة العقيق لمدة يومين، وفي مستشفى قلوة العام لمدة يوم واحد، ويوم الاثنين تقدم الخدمة في مركز بني حرير وبني عدوان لمدة يومين، بينما تقدم الخدمة يوم الثلاثاء في مقر الكلية التقنية بالباحة لمدة ثلاثة أيام، وفي متوسطة الملك عبدالعزيز بقلوة لمدة يوم؛ فيما تقدم الخدمة يوم الخميس في متوسطة حصن الحبس لمدة يوم.

وفي المنطقة الشرقية تقوم بتقديم الخدمة اليوم للنساء في إدارة مراكز الرعاية الصحية بقطاع القطيف، ويوم الاثنين للرجال في مستشفى العيون التخصصي بالظهران، ومقر المحكمة الجزائية بالقطيف لمدة يوم واحد لكل موقع، بينما تقدم الخدمة الثلاثاء للرجال والنساء في جامعة الملك فيصل بالأحساء لمدة ثلاثة أيام، وللرجال في مركز عريعرة، ويوم الأربعاء في مقر بلدية غرب الدمام لمدة يوم واحد لكل منهما.

كما تقوم في منطقة مكة المكرمة، بتقديم خدماتها اليوم للرجال في محافظة ميسان ومركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم واحد لكل موقع، ويوم الثلاثاء في مقر الكلية التقنية لمدة يومين.

وفي منطقة المدينة المنورة تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها للرجال والنساء يوم الاثنين في مركز ينبع النخل التابع لمحافظة ينبع، ومركز عشرة التابع لمحافظة خيبر، ومركز العين التابع لمحافظة العلا لمدة ثلاثة أيام لكل موقع؛ بينما تقدم في منطقة الجوف خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز خوعاء لمدة يومين.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتُعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.