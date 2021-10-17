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فضائح جنسية.. اتهامات التحرش بالنساء تلاحق رئيس إسرائيل في قبره

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فضائح جنسية.. اتهامات التحرش بالنساء تلاحق رئيس إسرائيل في قبره فضائح جنسية.. اتهامات التحرش بالنساء تلاحق رئيس إسرائيل في قبره

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تشهد إسرائيل في الآونة الأخير الكشف عن تورط الرئيس الإسرائيلي الراحل شمعون بيريز في فضائح جنسية عديدة، خرجت للعلن لأول مرة في الأيام الأخيرة.

وأعلنت العضوة السابقة بالكنيست الإسرائيلي، كوليت أفيتال، أنها تعرضت لمضايقات جنسية وتحرش من قبل شمعون بيريز، حينما التقته في مكتبه قبل نحو 40 عاما، رغم وفاته في العام 2016.

وقالت أفيتال، العضوة السابق عن حزب العمل والقنصل العام الإسرائيلي السابق في نيويورك، في مقابلة مع القناة 12 بالتليفزيون الإسرائيلي، إن بيريز بها جنسيا، أكثر من مرة، مدعية أنه ثبتها ووضع يده تحت قميصها، ودفعها نحو الحائط، وما كان منها إلا أنها دفعته وهربت، مؤكدة أن لديها ذاكرة رهيبة حول تلك الواقعة، وأنها أمور لا يمكن نسيانها بمرور الزمن.

وكانت أفيتال قد ذكرت لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، قبل عدة أيام، أنها تعرضت لواقعة أخرى من قبل بيريز، حينما دعاها إلى غرفته في الفندق بدعوى تناول الإفطار خلال وجودهما في بعثة دبلوماسية في العاصمة الفرنسية، باريس، حيث حاول الاعتداء عليها جنسيا، لكنها نجحت في الهروب منه بسرعة، مشيرة إلى أنها أبلغت مستشار بيريز ونائب الوزير السابق، يوسي بيلين، بتلك الواقعة، آنذاك.

المصرى اليوم

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