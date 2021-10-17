عملية اعتلال شبكية العين تُنقذ طفل الـ 5 أشهر من العمى بمكة

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كان يعاني تعرجاً بالأوعية الدموية وتضخماً بالشرايين الشبكية

نجح فريق طبي متخصّص بمستشفى الولادة والأطفال ومدينة الملك عبدالله الطبية بتجمُّع مكة المكرّمة الصحي؛ في إجراء عملية اعتلال في شبكية العين لطفل خديج يبلغ من العمر 5 أشهر.

تفصيلاً؛ أوضح رئيس الفريق الطبي، استشاري العيون بمدينة الملك عبدالله الطبية الدكتور إسماعيل بنتن؛ أنه بعد معاينة الطفل وعمل التحاليل اللازمة والأشعة تبين وجود تعرج في الأوعية الدموية وتضخم في الشرايين في شبكية العين، حيث من الممكن أن تصيب بالعمى للأطفال الخدج منذ ولادتهم وتكللت العملية بنجاح ودون حدوث أي مخاطر أثناء وبعد العملية.

وعبّر المدير التنفيذي بمستشفى الولادة والأطفال الدكتور هلال بن هلال المالكي؛ عن شكره لرئيس الفريق الطبي الدكتور إسماعيل بنتن؛ وجميع أفراد الكادر الطبي من أطباء وتمريض وفنيين في أقسام المستشفى والأشعة وقسم التخدير وقسم المختبر على ما بذلوه من جهود أثناء تشخيص الحالة حتى نهايتها والمشاركة في إجراء العملية التي تكللت بالنجاح بفضل الله.

وبيّن "المالكي"؛ أن مستشفى الولادة والأطفال يعمل على توفير الخدمات الطبية المختلفة للمرضى بما يليق بالخدمة الطبية المقدمة في هذه البقعة الطاهرة.

يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده -حفظهما الله- والجهود التي تقوم بها قيادتنا الرشيدة لخدمة المرضى وتوفير كل السبل لراحتهم نظير الدعم الكبير الذي توليه حكومتنا الرشيدة للقطاع الصحي ممثلة في وزارة الصحة لتقديم خدمات صحية ذات جودة نوعية للمواطنين والمقيمين.