تقويم التعليم تختتم تطبيق "الفترة الأولى" من اختبار القدرات العامة الورقي

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لقرابة 220 ألف طالب وطالبة.. في 180 مقراً من المقار بمدن المملكة

اختتمت هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة بالمركز الوطني للقياس، تطبيق "الفترة الأولى" من اختبار القدرات العامة الورقي لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية الراغبين في مواصلة دراساتهم في مؤسسات التعليم العالي.

وجرى تطبيق الاختبار على (219,737) طالباً وطالبة، وذلك في (180) مقراً من المقار التي تُقدَّم الاختبارات فيها ورقياً موزعة على جميع مدن ومحافظات المملكة، خلال الفترة من 25 صفر - 5 ربيع الأول 1443هـ، حيث بلغ عدد المتقدمين على اختبار القدرات العامة في المقار الورقية والمقار المحوسبة منذ بداية العام الحالي 2021م قرابة (1,057,427) طالباً وطالبة.

ويُعَد الاختبار مقياساً موحداً لجميع طلاب السنتين الأخيرتين من المرحلة الثانوية، وأُعِد ليكون معياراً عادلاً ودقيقاً للجميع، بحيث يساعد الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة والطلاب وأولياء الأمور على الاختيار الأمثل.

وتشترط الجامعات والكليات تأدية هذا الاختبار للالتحاق بها، وهذا يشمل خريجي الثانوية العامة بقسميها (النظري والعلمي).

وركز الاختبار على معرفة قابلية الطالب للتعلم بغض النظر عن البراعة الخاصة في موضوع معين، وذلك من خلال قياس القدرة على فهم المقروء، وإدراك العلاقات المنطقية، وحل مسائل مبنية على مفاهيم رياضية أساسية، والقدرة على الاستنتاج والقياس.

وتعمل الهيئة وفق رسالتها وأهدافها، بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم؛ للإسهام في رفع جودة التعليم والتدريب لأعلى المستويات بما يمكننا من المنافسة العالمية، ويسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.

ونوّهت الهيئة بأنها تتيح اختبار القدرات العامة في المقرات المحوسبة طوال العام، التابعة لها في جميع مدن ومحافظات المملكة، حيث بلغ عدد المقار داخل المملكة حالياً 111 مقراً.

وحرصت الهيئة على إتاحة الفرصة للمستفيدين والمستفيدات من خارج المملكة لإجراء اختباراتها في عدد من المقار التي وصل عددها إلى (24) مقراً في مختلف دول العالم، منها الولايات المتحدة الأمريكية بمدن نيويورك، وواشنطن، وسان فرانسيسكو، وهيوستن، وسياتل، وسان دييغو، وفي كندا بمدينة تورنتو، إضافة إلى ألمانيا بفرانكفورت، وفي لندن ونيوكاسل ومانشستر ببريطانيا، وكذلك في مدينة مونتروي الفرنسية، وفي سيدني وملبورن بأستراليا، وفي إسطنبول بتركيا، وفي سنغافورة، وفي بكين الصينية، ومدينة سيلانجور بماليزيا، ومدينة وان تشاي بهونج كونج، ومدينة سيئول بكوريا الجنوبية.

وتتسم المقار المحوسبة بالعدالة في بيئة وظروف الاختبار، من خلال تحقيق ذات المعايير في جميع المقار، وتوفير التجهيزات والمواصفات والإجراءات نفسها، بتوزيع جغرافي مناسب على جميع مناطق المملكة، وتقديم أسئلة مرئية ومسموعة بجودة عالية ودعم المستخدمين ذوي الاحتياجات الخاصة في توفير البيئة المناسبة بالمقار، كالمقاعد الخاصة للمختبرين وممرات العربات والغرف الخاصة والشاشات الكبيرة لتوضيح الخط.

وتدعو الهيئة الطلاب والطالبات للاستفادة من حساباتها الرسمية، والمحتوى الإرشادي المنشور في منصاتها، والاستفادة من قنواتها الإلكترونية والخدمات الرقمية المتاحة، كتطبيق الهيئة المتوفر على متجري أبل وقوقل، والرقم الموحد 920033555، ونموذج التواصل الإلكتروني الموجود على موقع الهيئة، وحساب خدمة المستفيدين على تويتر @Eteccare، لتقديم الخدمات المساندة والإجابة عن جميع الاستفسارات.