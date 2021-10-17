أخبار عاجلة

تعرّف على تاريخ "إكسبو" وأبرز ابتكاراته منذ إقامته بلندن في 1851 حتى دبي 2021 -
في مقطع جديد.. الأمن العام يستعرض عدة جرائم أُلقِيَ القبض على مرتكبيها -
البحرين ترحّب ببيان مجلس الأمن المندد بهجمات الحوثي على المملكة -
أصحاب مراكز الإطارات: شريحة من المستهلكين يفضلون فرق السعر على حساب كفاءة الطاقة -
صحافيون مصريون يعبّرون عن دهشتهم بتصميم جناح السعودية في "إكسبو دبي 2020" -
انشيلوتي: لم أفز في الكامب نو.. حان الوقت لفعل هذا -
«الحرية والتغيير» تعلن دعماً كاملاً لرئيس الوزراء السوداني -
السيطرة على حريق في شقة بمنطقة دبي مارينا -
تشيلسي يحقق رقماً قياسياً لم يتحقق في الدوري الإنجليزي منذ 6 مواسم -
أصحاب مراكز الإطارات: شريحة من المستهلكين يفضلون فرق السعر على حساب كفاءة الطاقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"عقارات الدولة" تبحث التعاون المشترك مع منظومة الاتصالات الحكومية

Print
"عقارات الدولة" تبحث التعاون المشترك مع منظومة الاتصالات الحكومية "عقارات الدولة" تبحث التعاون المشترك مع منظومة الاتصالات الحكومية
للتعريف بالمبادرات الاستراتيجية ورفع كفاءة الإنفاق لتحقيق تنمية مستدامة

عقدت الهيئة العامة لعقارات الدولة، اجتماعًا مع منظومة الاتصالات الحكومية، وتم بحث سبل التعاون في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة في ضوء الرؤية 2030.

حضر الاجتماع كل من: وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ومحافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، إلى جانب المهندس آنف أبانمي رئيس البريد السعودي، والدكتور محمد التميمي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمهندس أحمد الصويان محافظ هيئة الرقمية.

واستعرض الاجتماع دور ومهام الهيئة العامة لعقارات الدولة في الإشراف والتنظيم والرقابة على عقارات الدولة، إضافة إلى التعريف بالمبادرات الاستراتيجية التي تهدف إلى رفع كفاءة الإنفاق لتعظيم فاعلية منظومة عقارات الدولة، وتحقيق تنمية مستدامة، عبر حلول ابتكارية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
رئيسة الحكومة التونسية تستقبل أنس جابر لتهنئتها على إنجازاتها العالمية

رئيسة الحكومة التونسية تستقبل أنس جابر لتهنئتها على إنجازاتها العالمية

رئيس الوزراء السوداني ينفي موافقته على حل الحكومة

رئيس الوزراء السوداني ينفي موافقته على حل الحكومة

«إعلامي الوزراء السوداني» ينفي موافقة «حمدوك» على حل الحكومة السودانية

«إعلامي الوزراء السوداني» ينفي موافقة «حمدوك» على حل الحكومة السودانية

الصومال : الرئاسة والحكومة تحلان خلافاً حول الأجهزة الأمنية لتسريع الانتخابات

الصومال : الرئاسة والحكومة تحلان خلافاً حول الأجهزة الأمنية لتسريع الانتخابات