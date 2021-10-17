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عدو البشرية.. إصابات كورونا العالمية تتجاوز 240 مليونًا

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عدو البشرية.. إصابات كورونا العالمية تتجاوز 240 مليونًا عدو البشرية.. إصابات كورونا العالمية تتجاوز 240 مليونًا
تصدّرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات

عدو البشرية.. إصابات كورونا العالمية تتجاوز 240 مليونًا

أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 240.3 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.8 ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 240.378.292، وإجمالي الوفيات 4.894.323.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ724.153 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 44.916.322.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ603.152 حالة وفاة، وإجمالي الإصابات 21.638.726.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 451.980، وإجمالي إصابات 34.053.573

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ284.008 وإجمالي إصابات 3.749.860.

وفي المرتبة الخامسة بإجمالي وفيات 218.362 وإجمالي إصابات 7.837.101

وسادسًا البيرو بإجمالي وفيات 199.775، وإجمالي إصابات 2.187.368.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 142.933 وإجمالي إصابات 4.234.011.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 138.940 وإجمالي إصابات 8.443.880.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 131.517، وإجمالي إصابات 4.715.464.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 126.830 وإجمالي إصابات 4.980.233.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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