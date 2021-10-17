تردد قنوات الأطفال 2021 الجديد .. زي ألوان وبطوط وتنه ورنه وكراميش وميكي

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ارتفع بحث أولياء الأمور عن تردد قنوات الأطفال الجديد2021، سواء التى تقدم برامجها باللغة العربية أ اللغة الانجليزية.

ويبحث الأهالي خصوصًا عن القنوات التى تقدم أفلام الكارتون مثل توم وجيري وميكي وبطوط.

وارتفع البحث مؤخرًا عن قنوات تردد قناة زي ألوان Zee Alwan، وتردد قناة بطوط، وتردد قناة تنه ورنهTina Warna، وتردد قناة كراميش.

وارتفع البحث أيضًا عن تردد قناة طيور الجنة، وتردد قناة طيور بيبي، وقناة سمسم وقناة مودي كيدز وقناة ميكي كيدز وقناة دودو كيدز.

وتزايد البحث أيضًا عن تردد قناة ميكي الجديد وقناة نة أهم القنوات التى زاد البحث عنها وتردد قناة كرتون نتورك CN Arabia، وقناة ماجد وتردد قناة MBC3 ، وتردد قناة أطفال ومواهب ، وتردد قناة كوجي 2021.

تردد قناة زي ألوان الجديد Zee Alwan

التردد: 11277 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 2/3 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة بطوط 2021

التردد: 11594 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة تنه ورنه الجديد Tinh Warna

التردد: 11853 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 2/3 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة كراميش 2021

التردد: 11603 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة سمسم الجديد

التردد: 11483 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: أفقي .

معامل تصحيح الخطأ: 6/5 .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة مودي كيدز 2021

التردد: 11603 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة طيور الجنة الجديد

التردد: 11393 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

الجودة: HD .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة طيور بيبي 2021

التردد: 11396 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

الجودة: HD .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة ميكي الجديد

التردد: 11528 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة ميكي كيدز الجديد

التردد: 11526 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 8/7 .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة دودو كيدز 2021

التردد: 12604 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: أفقي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة كرتون نتورك Cartoon Network CN

التردد: 12226 .

معدل الترميز: 27500 .

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 .

الجودة: HD .

الاستقطاب: عمودي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة ماجد الجديد

التردد: 12221 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة MBC3 للأطفال الجديد

التردد: 11475 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: رأسي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة أطفال ومواهب 2021

التردد: 11353 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة كوجي الجديد

التردد: 11636 .

معدل الترميز: 27500 .

الاستقطاب: عمودي .

معامل تصحيح الخطأ: 4/3 .

القمر الصناعي: نايل سات .

تردد قناة كوكي كيدز الجديد