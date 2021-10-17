أخبار عاجلة

تعرّف على تاريخ "إكسبو" وأبرز ابتكاراته منذ إقامته بلندن في 1851 حتى دبي 2021 -
في مقطع جديد.. الأمن العام يستعرض عدة جرائم أُلقِيَ القبض على مرتكبيها -
البحرين ترحّب ببيان مجلس الأمن المندد بهجمات الحوثي على المملكة -
أصحاب مراكز الإطارات: شريحة من المستهلكين يفضلون فرق السعر على حساب كفاءة الطاقة -
صحافيون مصريون يعبّرون عن دهشتهم بتصميم جناح السعودية في "إكسبو دبي 2020" -
انشيلوتي: لم أفز في الكامب نو.. حان الوقت لفعل هذا -
«الحرية والتغيير» تعلن دعماً كاملاً لرئيس الوزراء السوداني -
السيطرة على حريق في شقة بمنطقة دبي مارينا -
تشيلسي يحقق رقماً قياسياً لم يتحقق في الدوري الإنجليزي منذ 6 مواسم -
أصحاب مراكز الإطارات: شريحة من المستهلكين يفضلون فرق السعر على حساب كفاءة الطاقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

وزير الداخلية يهنيء وزير الدفاع ورئيس الاركان بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف

Print
وزير الداخلية يهنيء وزير الدفاع ورئيس الاركان بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف وزير الداخلية يهنيء وزير الدفاع ورئيس الاركان بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

جاء بها: «طيب لى وهيـئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن نُـعرب لكم والمجلس الأعلى للقــوات المســـلحة والقــادة والضباط وضبـــاط الصـف وجنـود القـوات المسـلحة البـاسلة عن أصــدق التهانـى وأسمـى الأمانـى.. إننا إذ نستقبل هذه الذكرى الغالية في ظل تحديات يواجهها جناحا الأمن ليُسجل التاريخ المعاصر صفحات عز وخلود للأمة المصرية، ستظل شاهدة على نُبل البطولة وشرف الصمود، وستبقى على مر الزمان تحكى لقادم الأجيال كيف جسد تلاحم أبطال القوات المسلحة الباسلة ورجال الشرطة ملحمة وطنية من العطاء والإنتماء

والفداء لتراب هذا الوطن العزيز.. حفظ الله جيش الباسل ورعاه.. وكلل بالنجاح خُطاه لتحقيق المزيد من النصر والإستقرار للشعب المصرى العظيم «

كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى الفريق محمد فريد «رئيس أركان حرب القوات المسلحة»

جاء بها: «يسُرنى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن نبعث لسـيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف وجنود قـواتنا المسلحة بأخلص التهانى وأسمى الأمـانى متمنيـن لكم مزيـداً من الرفعـة والتقدم داعين الله تعالى

أن يحفظ قواتنـا المســلحـة الباســلة درعــاً قويــاً وأن يُهيــىء لهـا من فضله مزيـداً من التقـدم والنجاح لتحقيق الإســتقرار لمصـرنــا الغاليــة ولشعبهـا العظيـم«.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صحافيون مصريون يعبّرون عن دهشتهم بتصميم جناح السعودية في "إكسبو دبي 2020"

صحافيون مصريون يعبّرون عن دهشتهم بتصميم جناح السعودية في "إكسبو دبي 2020"

صحافيون مصريون يعبّرون عن دهشتهم بتصميم جناح السعودية في "إكسبو دبي 2020"

صحافيون مصريون يعبّرون عن دهشتهم بتصميم جناح السعودية في "إكسبو دبي 2020"

الجناح المصري يستقبل الدول المشاركة بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب

الجناح المصري يستقبل الدول المشاركة بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب

نجم ريال مدريد السابق لـ«المصري اليوم» : الكلاسيكو دائمًا مُعقد.. ورحيل ميسي يُدمر برشلونة

نجم ريال مدريد السابق لـ«المصري اليوم» : الكلاسيكو دائمًا مُعقد.. ورحيل ميسي يُدمر برشلونة