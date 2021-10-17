وزير الداخلية يهنيء وزير الدفاع ورئيس الاركان بمناسبة ذكري المولد النبوي الشريف

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

جاء بها: «طيب لى وهيـئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن نُـعرب لكم والمجلس الأعلى للقــوات المســـلحة والقــادة والضباط وضبـــاط الصـف وجنـود القـوات المسـلحة البـاسلة عن أصــدق التهانـى وأسمـى الأمانـى.. إننا إذ نستقبل هذه الذكرى الغالية في ظل تحديات يواجهها جناحا الأمن ليُسجل التاريخ المعاصر صفحات عز وخلود للأمة المصرية، ستظل شاهدة على نُبل البطولة وشرف الصمود، وستبقى على مر الزمان تحكى لقادم الأجيال كيف جسد تلاحم أبطال القوات المسلحة الباسلة ورجال الشرطة ملحمة وطنية من العطاء والإنتماء

والفداء لتراب هذا الوطن العزيز.. حفظ الله جيش مصر الباسل ورعاه.. وكلل بالنجاح خُطاه لتحقيق المزيد من النصر والإستقرار للشعب المصرى العظيم «

كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى الفريق محمد فريد «رئيس أركان حرب القوات المسلحة»

جاء بها: «يسُرنى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن نبعث لسـيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف وجنود قـواتنا المسلحة بأخلص التهانى وأسمى الأمـانى متمنيـن لكم مزيـداً من الرفعـة والتقدم داعين الله تعالى

أن يحفظ قواتنـا المســلحـة الباســلة درعــاً قويــاً وأن يُهيــىء لهـا من فضله مزيـداً من التقـدم والنجاح لتحقيق الإســتقرار لمصـرنــا الغاليــة ولشعبهـا العظيـم«.