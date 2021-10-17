وزير الداخلية يهني الامام الطيب والمفتي ووزير الاوقاف بذكري المولد النبوي الشريف

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بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب «شيخ الأزهر».

جاء بها: «يسُرنى وهيئة الشرطة بمناسبة حلول الاحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن أُعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى داعياً المولى القدير أن يبُـارك جهــــودكم ويُســـــدد خطاكم للـــوفاء بمسؤولياتكــم لنشـــــر صحيـــح الدين الحنيف داعياً المولى عز وجل أن يُعيـــد هذه المناســـبة الكريمـــة على فضيلتكـم وعلمــاء الأزهــر الشــريف بموفـور الصحــة ودوام التوفيق وعلى أمتنا الإسلامية بمزيد من اليُمن والخير والبركات.. وكل عام وفضيلتكم بخير».

كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة لفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة «وزير الأوقاف».

كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة لفضيلة الدكتور شوقى علام «مفتى جمهورية مصر العربية».