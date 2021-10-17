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متحدث "الحج والعمرة": تجاوزنا 32 بليون تصريح عبر توكلنا خلال أكثر من عام

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متحدث "الحج والعمرة": تجاوزنا 32 بليون تصريح عبر توكلنا خلال أكثر من عام متحدث "الحج والعمرة": تجاوزنا 32 بليون تصريح عبر توكلنا خلال أكثر من عام
ما زالت عملية إصدار التصاريح من خلال اعتمرنا وتوكلنا شرطاً أساسياً للعمرة والصلاة

متحدث

أكّد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة هشام بن سعيد، أن قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية الذي تم تفعيله صباح اليوم الأحد، جاء نتيجة التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات والبروتوكولات الصحية الصادرة من الجهات المختصة.

وأضاف في تصريح لقناة ""، أنه خلال أكثر من عام تجاوزنا 32 بليون تصريح من خلال تطبيق توكلنا، وهذا ما يعطينا الدافع لتحسين المكتسبات الإيجابية التي حققنها في المراحل السابقة.

تابع: "ما زالت عملية إصدار التصاريح من خلال تطبيقي اعتمرنا وتوكلنا، شرطاً أساسياً لإصدار التصاريح ودخول الحرمين الشريفين، لأداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة للمسجد النبوي، وذلك لتنظيم عمليات الوصول.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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