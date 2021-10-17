وزير الداخلية يهنيء رئيسا «النواب والشيوخ» بـ «المولد النبوي»

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بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للسيد المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب.

جاء بها :«يُسعدنى أن أبعث لكم بصادق التهانى بمناســــبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف راجياً من المولى عز وجل كل التوفيق والسداد في مسيرة سيادتكم البناءة.. إننا إذ نحتفل بهذه الذكرى العطرة التي نستلهم منها الإرادة الصادقة للوفاء برسالتنا السامية لتحقيق الأمن والإستقرار إستكمالاً للجهود المضنية في مجال التنمية والبناء، لنؤكد على مواصلة رسالة الأمن في دحر فلول الشر مهما بلغت التحديات وعظمت التضحيات، حفظ الله مصـر الكنـانة ورعى رجالها وأبطالها وكلل بالنجاح خُطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير»

كما بعث ببرقية تهنئة للسيد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، جاء بها :«يُسعدنى أن أبعث لسيادتكم بصادق التهانى بمناســــبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف راجياً من المولى عز وجل لشخصكم العزيز التوفيق والسداد ولمسيرة سيادتكم المعطاءة المزيد من التقدم والإرتقاء.. إننا إذ نحتفل بهذه الذكرى التي نستلهم منها قيم العطاء والتضحية والفداء التي علمنا إياها صاحب الذكرى العطرة صلى الله عليه وسلم حين سعى لتأسيس دولة الإسلام على ركائز الحق والعدل والمساواة، لنؤكد على مواصلة رسالة الأمن في دحر فلول الشر، والمساهمة بفاعلية في مسيرة الوطن المفدى نحو تحقيق التنمية والتقدم والرخاء» .