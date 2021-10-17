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بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.

جاء بها: «يطيب لى وهيئة الشرطة ونحن نستقبل ذكرى المولد النبوى الشـــريف أن نبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهانى سائلين الله تعالى أن يُمتعكم بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، إننا إذ نستلهم من صاحب الذكرى العطرة القدوة والأسوة الحسنة في بناء الدولة على أُسس العمل والإجتهاد ونستقى من رسالته عليه أفضل الصلاة والسلام، المبادىء الإنسانية الرفيعة في الود والتراحم، لنتوجه إلى المولى جلت قدرته أن يُبارك جهودكم المخلصة ويُسدد خطاكم الوفية وأن يُعيد هذه المناسبة الكريمة وقد تحقق لوطننا وشعبنا كل ما يتطلع إليه من تقدم ورفعة وإزدهار، وفقكم الله سيادة الرئيس لما فيه خير مصر وشعبها، ورعاكم وسدد على طريق الحق خطاكم، وإنه تعالى نعم المولى ونعم النصير»