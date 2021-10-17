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هنأ المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم بمناسبـة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1443 هـ.
وقالت الهيئة في بيان اليوم الاحد: «تلك الذكرى العطرة لمولد الرسول الكريم صلوات الله عليه وسلامه، سائلين الله تعالى أن يعيدها على فخامته بموفور الصحة والعافية وعلى مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم بكل الخير واليمن والبركات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية»
صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.