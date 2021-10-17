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هنأ المستشار حسين مصطفى فتحي رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى ‏للقوات المسلحة، والشعب المصري العظيم بمناسبـة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1443 هـ.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الاحد: «تلك الذكرى العطرة لمولد الرسول الكريم صلوات الله عليه ‏وسلامه، سائلين الله تعالى أن يعيدها على فخامته بموفور الصحة والعافية وعلى مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم بكل ‏الخير واليمن والبركات في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية»

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.