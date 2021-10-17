أخبار عاجلة

تعرّف على تاريخ "إكسبو" وأبرز ابتكاراته منذ إقامته بلندن في 1851 حتى دبي 2021 -
في مقطع جديد.. الأمن العام يستعرض عدة جرائم أُلقِيَ القبض على مرتكبيها -
البحرين ترحّب ببيان مجلس الأمن المندد بهجمات الحوثي على المملكة -
أصحاب مراكز الإطارات: شريحة من المستهلكين يفضلون فرق السعر على حساب كفاءة الطاقة -
صحافيون مصريون يعبّرون عن دهشتهم بتصميم جناح السعودية في "إكسبو دبي 2020" -
انشيلوتي: لم أفز في الكامب نو.. حان الوقت لفعل هذا -
«الحرية والتغيير» تعلن دعماً كاملاً لرئيس الوزراء السوداني -
السيطرة على حريق في شقة بمنطقة دبي مارينا -
تشيلسي يحقق رقماً قياسياً لم يتحقق في الدوري الإنجليزي منذ 6 مواسم -
أصحاب مراكز الإطارات: شريحة من المستهلكين يفضلون فرق السعر على حساب كفاءة الطاقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظة الغربية تواصل جهودها لإزالة التعديات على نهر النيل والأراضي الزراعية

Print
محافظة الغربية تواصل جهودها لإزالة التعديات على نهر النيل والأراضي الزراعية محافظة الغربية تواصل جهودها لإزالة التعديات على نهر النيل والأراضي الزراعية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الجهود المشتركة للوحدات المحلية ومديرية الري يرافقهم قوات الشرطة لإزالة كافة أوجه التعديات على نهر النيل أو الأراضي الزراعية بمراكز ومدن المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح .

وأشار المحافظ إلى أنه تم خلال الفترة السابقة إزالة ١١٦٢ حالة تعدي على الأراضي الزراعية بإجمالى مساحة ٦٢ فدان و٢٣ قيراط و٢١ سهم، كما تمت إزالة ٢٠ حالة تعدي على أملاك الوحدات المحلية بإجمالى مساحة ٢٣١٣ متر، بالإضافة إلى إزالة ١٩٩٩ حالة تعدي على فرعي النيل بإجمالى مساحة ٢٥٧ ألف و٧٢١ متر، منها (على فرع رشيد) ١٧٤ حالة بمركز بسيون بمساحة ١٠ آلاف و٣٢٣ متر، و٤٩٠ حالة بمركز كفر الزيات بمساحة ١١١ ألف و٢٢ متر، بالإضافة إلى (تعديات على فرع دمياط) بلغت ٥٧٠ حالة بمركز سمنود بمساحة ٤١ ألف و٣٠ متر، و٧٦٥ حالة تعدي بمركز زفتى بمساحة ٩٥ ألف و٣٤٦ متر. ‎

وفيما يخص أملاك الري والمجاري المائية، أكد رحمي أنه تم إزالة ٣٦ حالة تعد منها ١١ حالة بطنطا، و١٩ حالة بمركز المحلة الكبرى، وحالتين في مركز قطور و٤ حالات في بسيون، مضيفاً أن حملات إزالة التعديات شملت أيضاً إزالة التعديات على أملاك السكة الحديد، حيث تمت إزالة ٢١ حالة.

وعلى الفور، وجه المحافظ بإزالة كافة التعديات بكل صرامة بمراكز ومدن المحافظة وخاصةً في مراكز ( كفر الزيات، بسيون، زفتى وسمنود) كونهم المراكز التي يمر بها فرعي دمياط ورشيد ،كما أكد رحمي أن أجهزة المحافظة تعمل ليل نهار بالتعاون مع مديرية الأمن لمنع أي تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع التأكيد على إزالة كافة التعديات في المهد بلا تهاون لحماية مقدرات الدولة على أرض المحافظة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء جمهورية ألبانيا بقصر الاتحادية

الرئيس السيسي يستقبل رئيس وزراء جمهورية ألبانيا بقصر الاتحادية

رئيس مصلحة الجمارك: المنظومة الجمركية تشهد أكبر ثورة تطوير في عهد الرئيس السيسي

رئيس مصلحة الجمارك: المنظومة الجمركية تشهد أكبر ثورة تطوير في عهد الرئيس السيسي

نائبه: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي فى عهد الرئيس السيسي

نائبه: المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي فى عهد الرئيس السيسي

السيسي للخريجين الجدد من كلية الشرطة : تذكرو دائمًا أن تكونوا قدوة

السيسي للخريجين الجدد من كلية الشرطة : تذكرو دائمًا أن تكونوا قدوة