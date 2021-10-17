محافظة الغربية تواصل جهودها لإزالة التعديات على نهر النيل والأراضي الزراعية

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تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الجهود المشتركة للوحدات المحلية ومديرية الري يرافقهم قوات الشرطة لإزالة كافة أوجه التعديات على نهر النيل أو الأراضي الزراعية بمراكز ومدن المحافظة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وأشار المحافظ إلى أنه تم خلال الفترة السابقة إزالة ١١٦٢ حالة تعدي على الأراضي الزراعية بإجمالى مساحة ٦٢ فدان و٢٣ قيراط و٢١ سهم، كما تمت إزالة ٢٠ حالة تعدي على أملاك الوحدات المحلية بإجمالى مساحة ٢٣١٣ متر، بالإضافة إلى إزالة ١٩٩٩ حالة تعدي على فرعي النيل بإجمالى مساحة ٢٥٧ ألف و٧٢١ متر، منها (على فرع رشيد) ١٧٤ حالة بمركز بسيون بمساحة ١٠ آلاف و٣٢٣ متر، و٤٩٠ حالة بمركز كفر الزيات بمساحة ١١١ ألف و٢٢ متر، بالإضافة إلى (تعديات على فرع دمياط) بلغت ٥٧٠ حالة بمركز سمنود بمساحة ٤١ ألف و٣٠ متر، و٧٦٥ حالة تعدي بمركز زفتى بمساحة ٩٥ ألف و٣٤٦ متر. ‎

وفيما يخص أملاك الري والمجاري المائية، أكد رحمي أنه تم إزالة ٣٦ حالة تعد منها ١١ حالة بطنطا، و١٩ حالة بمركز المحلة الكبرى، وحالتين في مركز قطور و٤ حالات في بسيون، مضيفاً أن حملات إزالة التعديات شملت أيضاً إزالة التعديات على أملاك السكة الحديد، حيث تمت إزالة ٢١ حالة.



وعلى الفور، وجه المحافظ بإزالة كافة التعديات بكل صرامة بمراكز ومدن المحافظة وخاصةً في مراكز ( كفر الزيات، بسيون، زفتى وسمنود) كونهم المراكز التي يمر بها فرعي دمياط ورشيد ،كما أكد رحمي أن أجهزة المحافظة تعمل ليل نهار بالتعاون مع مديرية الأمن لمنع أي تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية مع التأكيد على إزالة كافة التعديات في المهد بلا تهاون لحماية مقدرات الدولة على أرض المحافظة.