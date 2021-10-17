«صحة الغربية» : استمرار الجولات تفقدية على مستشفيات المحافظة للتأكد من توافر الأكسجين

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وجه الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، المكتب الفني لوكيل الوزارة بتكثيف المرور والمتابعة على المنشآت الصحية للتأكد من حسن سير العمل وانتظامه وتواجد الطاقم الطبى ومراجعة توافر الأدوية والمستلزمات والتأكد من توافر المخزون الإستراتيجي من الاكسجين بالمستشفى.

قام أعضاء المكتب الفني بتفقد مستشفي حميات كفر الزيات العام وبسيون المركزي مرورا بقسم الاستقبال والطوارئ واطمئن على توافر الأدوية والمستلزمات، كما تفقد أقسام العناية المركزة والكلى وقسم الحضانات ومتابعة التواجد والتزام الفريق الطبي بأوقات العمل.

ومتابعة جميع ملفات المرضي والنظر في السلبيات وعرضها على الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعتها.