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أعلنت وزارة الداخلية جهودها في كافة القطاعات على مستوى الجمهورية خلال أسبوع، ونجحت في الكشف عن غموض 69 حادث قتل عمد وحريق وسرقة، كما ضبطت 508 عنصر إجرامى شديد الخطورة في 16 محافظة، وضبطت 9233 قضية تموينية، وضبطت 72231 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وضبطت 45 قضية في مجال مكافحة جرائم النقد والتهريب والإختلاس والإضرار بالمال العام والإحتيالات المصرفية، وتولت النيابة التحقيق .



قالت في بان اليوم الاحد: «في إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها، مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام ،وإستمراراً للدور المنوط لكافة القطاعات الأمنية في إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا)،فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى».

وأضافت: «أسفرت الحملات في مجال الامن العام عن إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى بحيرة المنزلة بنطاق محافظات»دمياط- بورسعيد- الدقهلية«، والسحر والجمال بنطاق محافظتى»الشرقية والإسماعيلية«عن ضُبط 77 متهما، وبحوزتهم 37 قطعة سلاح نارى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة و40 قطعة سلاح أبيض و40 قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 4994 حكم قضائى متنوع، وضبط 330 قضية متنوعة، وضبط 2 تشكيل عصابى، ضما 10 متهمين، إرتكبوا 32 حادث، كما تم ضبط ضبط 508 عنصر إجرامى شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن أسيوط والجيزة والغربية والسويس والدقهلية وكفر الشيخ والشرقية والمنيا وسوهاج والأقصر والمنوفية والبحر الأحمر ودمياط وبورسعيد وأسوان والفيوم، وبحوزتهم 303 قطعة سلاح نارى وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة وكميات من المواد المخدرة المتنوعة،وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم في العديد من القضايا أبرزها سلاح وسرقة ومخدرات وشروع في قتل».

وتابعت: «كما تم ضبط 1532 قطعة سلاح نارى أبرزها 136 بندقية آلية و247 بندقية مششخنة وغير مششخنة و83 مسدس و1066 فرد محلى وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة و170 خزينة و1854 قطعة سلاح أبيض، كما تم ضبط 2 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، ضبط بداخلهما 4 مسدسات و4 فرد محلى و3 خزينة وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة وأجزاء وأدوات التصنيع، كما تم ضبط 15 تشكيل عصابى، ضموا 47 متهما، إرتكبوا 121 حادث سرقة متنوعة ،وضبط 82 قضية أحداث، وكشف غموض 69 حادث متنوع، أبرزهم قتل عمد، وسرقة بالإكراه، وحريق عمد، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 107 متهماً، كما تم 649790 حكما قضائىا بإجمالى 44424 متهما».

وشددت: «وفي مجال الأمن الإقتصادى، تم ضبط 9233 قضية تموينية منها ضبط 174 قضية إسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 11398 إسطوانة بوتاجاز تقدر قيمة الغاز المدعم 1،538،730 جنيه، و28 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 159945 لتر لبيعها في السوق السوداء، كما تم ضبط 9031 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 4089،275 طن سلع غذائية وتموينية متنوعة، أبرزها ضبط 357 قضية سلع غذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمى، بمضبوطات وزنت 507،462 طن، وكذا ضبط 56 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات وزنت 53،033 طن» .

وأوضحت:«في قضايا التيار الكهربائى تم ضبط 72231 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد 64،345،341 جنيه ن وفي مجال قضايا التهرب الضريبى تم ضبط 2060 قضية في مجال التهرب الضريبي منها ضرائب عامة وضرائب على القيمة المضافة وجمارك وحماية أموال وممتلكات الدولة المستردة وتهرب من الضرائب العقارية والملاهى وتنفيذ أحكام وتحرى مدين، بمبالغ مالية بلغت 3٫294٫589٫474 جنيه وقيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 6٫363٫188 جنيه» .



وأكدت: «في مجال قضايا الأموال العامة، تم ضبط 45 قضية في مجال مكافحة جرائم النقد والتهريب والإختلاس والإضرار بالمال العام والإحتيالات المصرفية وغسل الأموال والكسب غير المشروع بقيمة إجمالية بلغت 211،260،848 جنيه، وفي قضايا النقل والمواصلات تم ضبط تشكيل عصابى، ضم 2 متهم، إرتكبا واقعة سرقة، كما تم ضبط 1740 قضية متنوعة، أبرزها جرائم سرقات عامة وحيازة مواد مخدرة».

قضايا المصنفات

وقالت :«في مجال ضبط قضايا المصنفات ضبط 276 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، منها 165 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها 376 وحدة أبرزها أجهزة ريسيفر ومكبر إشارة عمومى وكابينة تجميع قنوات ولاب توب وجهاز إرسال هوائى وكارت فك شفرة وكذا ضبط 111 قضية في مجال جرائم المطبوعات، بإجمالى مضبوطات بلغت 297503) تمثلت في كتب مقلدة ومنسوخة وبدون فواتير شراء من أصحاب الحقوق المادية والأدبية ومطبوعات تجارية وغذائية دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وكذا دون الحصول على تراخيص من الجهات المعنية»



وأضافت: «في قضايا البيئة والمسطحات تم ضبط 595 قضية في مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا صيد مخالف ومراكب مخالفة وغزل مخالف وجوابى مخالفة، وكذا ضبط 1471 قضية في مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و130 قضية في مجال حماية منافع الرى والصرف التعدى بالردم، و209 قضية في مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، و109 قضية في مجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين و838 لنش سياحى» .

وتابعت: «في مجال الحد من إنتشار فيروس (كورونا) تم ضبط 6393قضية تموينية متنوعة، وضبط 2183 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة.. بمضبوطات بلغت 12784 أرجيلة وغلق 8868 محل مخالف لمواعيد الغلق، وضبط 67413 شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 67158 شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة ضد 255 شخص لم يسددوا الغرامة المقررة».

وأوضحت :«في مجال مكافحة المخدرات، تم ضبط 1916 قضية إتجار في المواد المخدرة، وضبط خلالها 2114 متهما وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو، وزنت 818٫97 كيلو جرام وكمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت 199٫689 كيلو جرام وكمية من مخدر الهيروين، وزنت 41٫787 كيلو جرام وكمية من مخدر الإستروكس، وزنت 21٫198 كيلو جرام وكمية من مخدر الأفيون، وزنت 6٫57 كيلو جرام وكمية من مخدر الآيس (الشابو)، وزنت 3٫311 كيلو جرام وكمية من مخدر الفودو، وزنت 1٫435 كيلو جرام وكمية من مخدر الكوكايين، وزنت 120 جرام و45،236 ألف قرص مؤثر و17،697 ألف قرص ترامادول مخدر و329،575 ألف قرص كبتاجون مخدر، وضبط قضية غسل الأموال، قدرت قيمة الممتلكات قرابة 80 مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، وضبط 7 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وهذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى 33٫000٫000 جنيه».



وشددت: «في مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، أسفرت الجهود عن ضبط 15قضية بإجمالى 14 متهما، بمضبوطات بلغت طن، و165 كيلو جرام».



وأكدت :«في مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 247402 مخالفة مرورية متنوعة.. أبرزها 36904 مخالفة تجاوز السرعة المقررة،و 5727 موقف عشوائى، وفي مجال حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية تم رفع 289 سيارة و70 دراجة نارية».

وانتهت: «في مجال أمن الموانئ تم ضبط 19 قضية تهريب بضائع ومستحضرات تجميل، وكذا 75 قضية متنوعة من أبرزها دخول دائرة جمركية وجنحة مرورية، وفي مجال الأمن السياحى تم ضبط 905 قضية ومخالفة متنوعة، أبرزها حيازة آثار وحفر وتنقيب عن الآثار ومخالفات شركات سياحية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون»