انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال حديثي الولادة بالغربية

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أعلن الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية في الأطفال حديثي الولادة وعلاجهم بالمجان، تحت شعار «100 مليون صحة» بهدف الوصول إلى جيل صحي وخالي من مسببات الإعاقة ذلك تفيذا لتوجيهات الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

وأوضح وكيل الوزارة المبادرة تستهدف الكشف عن 19 مرضًا وراثيًا لدى حديثي الولادة، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى للمبادرة تتضمن إجراء المسح الطبي لحديثي الولادة بحضانات الأطفال في جميع المستشفيات التابعة لمديرية الصحة والسكان بالغربية، منوهًا إلى أنه تم تطوير البرنامج القومي لمسح حديثي الولادة، بإضافة 17 مرضًا، ليصبح بذلك عدد الأمراض التي يتم مسح المواليد لها 19 مرضًا بدلاً من مرضين فقط.

قالت الدكتورة ميسون عامر منسق الحد من الإعاقة بمديرية الصحة يتم تنفيذ البرنامج القومي للكشف عن الأمراض الوراثية وعلاجها الخاص بأطفال الحضانات الحكومية وحضانات التأمين الصحي بالمحافظة وفحص الاطفال بالحضانات من عمر ٤٨ ساعة من الولادة ويتم سحب عينه اولي وثانيه لكل طفل للكشف عن ١٩ مرض وراثي وقد تم سحب اكتر من ١٠١٢ عينه حتي الآن لاطفال الحضانات ويتم متابعه النتائج مع الوزارة بصوره يوميه ذلك بالتنسيق مع الدكتور محمد رمضان منسق الحضانات بادارة المستشفيات والدكتور محمد الششتاوي منسق التأمين الصحي.

وأشارت ميسون أن الأمراض الـ 19 تشمل (قصور الغدة الدرقية الخلقي، تضخم الغدة الكظرية الخلقي، أنيميا الفول، التليف الكيسي، فرط شحميات الدم الوراثي، الفينيل كيتونوريا، نقص رباعي هيدروبيترين، حموضة الدم العضوية، ارتفاع حمض أيزوفاليريك بالدم، ارتفاع الحمض البروبيوني/الميثيل مالوني بالدم، مرض البول القيقبي، ارتفاع التيروزين في الدم – النوع الأول- ارتفاع الجالاكتوز في الدم، ارتفاع هوموسيستين بالبول، ارتفاع الأرجينين بالدم، ارتفاع السيترولين بالدم، نقص الأورنيثين ناقل الكربامويل، أكسدة الأحماض الدهنية، نقص إنزيم البيوتينيداز).