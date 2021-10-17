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اليوم .. إعلان أسماء المقبولين بمدن جامعة طنطا إلكترونيًا .. والتسكين الثلاثاء القادم

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اليوم .. إعلان أسماء المقبولين بمدن جامعة طنطا إلكترونيًا .. والتسكين الثلاثاء القادم اليوم .. إعلان أسماء المقبولين بمدن جامعة طنطا إلكترونيًا .. والتسكين الثلاثاء القادم

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أعلن الدكتور ‏محمد حسين القائم بأعمال نائب رئيس جامعة طنطا لشئون التعليم والطلاب، أنه سيتم إعلان جميع أسماء طلاب المرحلة الأولى المنطبقة عليهم الشروط للسكن بالمدن الجامعية اليوم الأحد على الموقع الإلكترونى الخاص بالمدن الجامعية للجامعة.

وشدد نائب رئيس الجامعة على ضرورة تقديم إفادة معتمدة من مقر التطعيم بتناول الطلاب لقاح كورونا (الجرعة الأولى والثانية) وذلك يوم التسكين بالمدن والذى تحدد له الثلاثاء القادم .

أكد الدكتور ‏محمد حسين، حرص جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكي على سلامة وصحة أبنائه الطلاب، مؤكدًا الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار ، بما في ذلك تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي، والتعقيم والتطهير المستمر للمدن الجامعية بالكامل، وتعقيم الغرف بشكل دورى طوال فترة إقامة الطلاب.

المصرى اليوم

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