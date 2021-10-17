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"السوق المالية" توافق على طرح وحدات "صندوق الاستثمار كابيتال المرن للأسهم " طرحًا عامًّا

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"السوق المالية" توافق على طرح وحدات "صندوق الاستثمار كابيتال المرن للأسهم السعودية" طرحًا عامًّا "السوق المالية" توافق على طرح وحدات "صندوق الاستثمار كابيتال المرن للأسهم " طرحًا عامًّا
قالت: يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية

أعلنت هيئة السوق المالية، صدور قرارها المتضمن الموافقة لـ"شركة الاستثمـار للأوراق المالية والوساطة"، على طرح وحدات "صندوق الاستثمار كابيتال المرن للأسهم " طرحًا عامًّا.

وأشارت الهيئة إلى أنه يجب ألا يُنظر إلى موافقتها على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق؛ حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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