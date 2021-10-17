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السيطرة على حريق في شقة بمنطقة دبي مارينا
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السبت 23 أكتوبر 2021 06:01 مساءً
تشيلسي يحقق رقماً قياسياً لم يتحقق في الدوري الإنجليزي منذ 6 مواسم
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السبت 23 أكتوبر 2021 06:01 مساءً
أصحاب مراكز الإطارات: شريحة من المستهلكين يفضلون فرق السعر على حساب كفاءة الطاقة
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السبت 23 أكتوبر 2021 05:52 مساءً
صحافيون مصريون يعبّرون عن دهشتهم بتصميم جناح السعودية في "إكسبو دبي 2020"
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السبت 23 أكتوبر 2021 05:52 مساءً
بعد فوزه اليوم على نوريتش بسباعية.. تشيلسي يتمسك بالصدارة
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السبت 23 أكتوبر 2021 05:52 مساءً
براءة شركات الطيران من تقديم "وجبات طعام سيئة".. بالأدلة
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السبت 23 أكتوبر 2021 05:52 مساءً
أردوغان يأمر وزير خارجيته بإعلان 10 سفراء "أشخاصًا غير مرغوب فيهم"
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السبت 23 أكتوبر 2021 05:52 مساءً
شاهد.. معدات تعمل في "مخطط الشرائع" تنشر تلوثًا بصريًّا وصحيًّا
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السبت 23 أكتوبر 2021 05:52 مساءً
استشاري: لا انعكاسات نفسية للدراسة عن بُعد جراء العزلة عن المدارس
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السبت 23 أكتوبر 2021 05:52 مساءً
منتدى "السعودية الخضراء".. جلسة بناء القدرات تناقش رفع مستوى الاستخدام الصناعي للهيدروجين الأخضر
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السبت 23 أكتوبر 2021 05:52 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
فريق سينمائي روسي في طريقه إلى الأرض بعد رحلة تصوير فيلم "التحدي" في محطة الفضاء الدولية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 17 أكتوبر 2021 09:13 صباحاً
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شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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