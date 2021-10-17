آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي ورابط الاستعلام ورقم الأعطال

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منحت الشركة المصرية للاتصالات WE فترة شهر سماح يمكن خلالها دفع فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أكتوبر 2021، وتبدأ بعدها اتخاذ اجراءات تصعيدية ضد العملاء غير المسددين.

ينتهي موعد السماح لسداد فاتورة التليفون الأرضي المحدد من الشركة يوم 14 نوفمبر المقبل.

وتمنع الشركة العملاء من إجراء الإتصالات والسماح بالاستقبال فقط لمدة شهر ينتهي يوم 14 ديسمبر 2021.

وتقطع شركة وي الخدمة عن التليفون المنزلي وتفرض غرامة تأخير على عدم السداد اعتبارًا من يوم 15 ديسمبر 2021.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2021

يمكنك عبر الرابط التالي الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي برقم التليفون .

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي؟

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بسيط للغاية، الدخول على الرابط بأعلي وإدخال كود المحافظة ورقم التليفون فقط، ويمكن سداد الفاتورة أيضًا عبر نفس الرابط.

وتوجد طريقة أخرى يمكن من خلالها معرفة فاتورة التليفون الأرضي من خلال الاتصال برقم 19777 وهو الرقم المختصر للشركة.

ما هي أماكن دفع فاتورة التليفون الأرضي؟

تستطيع دفع فواتير التليفون أون لاين من خلال الدخول على رابط الإستعلام بأعلي أو من خلال الدفع المباشر.

توجد 11 طريقة أخرى للدفع المباشر منها الدفع في سنترالات الشركة، أو مكاتب البريد المصري، أو عبر ماكينات ATM بنكي الأهلي المصري والتجاري الدولي CIB.

ويمكن الدفع أيضًا من خلال خدمات: فودافون كاش وفورى وخدماتي وممكن ومصاري وسداد وأمان وBee .

ما هو رقم أعطال التليفون الأرضي؟

تستطيع في حالة التعرض لمشكلة في خط التليفون الاتصال برقم الأعطال في الشركة عبر الرقم المختصروهو 111 والإبلاغ عن أي أعطال.

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