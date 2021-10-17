اختطاف 17 أمريكي وأفراد أسرهم في هايتي

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قال مسؤولون في هايتي إن ما يصل إلى 17 مبشرا أمريكيا تم اختطافهم في هايتي، السبت، وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز»، أن مجهولين اختطفوا الـ 17 من المبشرين المسيحيين الأمريكيين واعضاء أسرهم، ولا تزال تفاصيل الحادث غامضة.

وحسب صحيفة «ذا هل»، كان المبشرون المسيحيون يغادرون دار للأيتام ويتجهون إلى المطار لإنزال بعض الأعضاء عندما اختطفتهم عصابة في «بورت أو برنس».

وأفادت «نيويورك تايمز»، عن موظفي أمن هايتي أن جماعة مجهولة قامت باختطاف الـ «17 مبشرا مسيحيا وأفراد أسرهم، بمن فيهم النساء والأطفال». وصُدم المسؤولون الهايتيون من عملية اختطاف هذه المجموعة الكبيرة من الأمريكيين على الرغم من انتشار عمليات الاختطاف في البلاد.

وزاد نشاط العصابات وعمليات الاختطاف في هايتي، حيث أخذت العصابات الأطفال وهم في طريقهم إلى المدرسة، وشهدت البلاد إطلاق نار على الحافلات المدرسية. بالإضافة إلى انتشار حوادث اختطاف الأغنياء.

وتشهد هايتي حالة اضطراب سياسي منذ سنوات، حيث أدى اغتيال رئيسها خلال الصيف إلى تفاقم العديد من القضايا. وفي «بورت أو برنس»، يقول البعض إن العصابات تسيطر على نصف المدينة بينما يتنافس المسؤولون للسيطرة على الحكومة.