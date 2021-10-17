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«الداخلية» تكشف حقيقة العثور على جماجم وعظام بشرية في الغربية

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«الداخلية» تكشف حقيقة العثور على جماجم وعظام بشرية في الغربية «الداخلية» تكشف حقيقة العثور على جماجم وعظام بشرية في الغربية

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بشأن العثور على جماجم وعظام بشرية في الغربية

قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات منشور تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» متضمناً العثور على جماجم وعظام بشرية داخل القمامة بأحد الطرق بمحافظة الغربية».

وأضافت: «فقد أسفرت جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، عن عدم صحة ما تم تداوله في هذا الشأن، وتبين أن الجماجم والعظام المشار إليها عبارة عن هيكل تعليمى خاص بطلبة كلية الطب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية»

المصرى اليوم

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