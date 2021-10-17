تأهيلًا لسوق العمل : «رياضية طنطا » تنظم ملتقى التوظيف الرابع للطلاب والخريجين

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نظمت كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا،، ملتقى التوظيف الرابع للطلاب والخريجين، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى، رئيس الجامعة، والدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية.

أكد الدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية، أن الملتقى يهدف إلى ربط سوق العمل بالجامعة وتوفير فرص عمل وتدريب مناسب لشباب الخريجين، وكذلك بداية جيدة لعمل دورات تدريبية وعقد بروتوكولات تعاون لتوظيف خريجي الكلية بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل.

وأشاد الدكتور علاء حلويش بالدور الحيوى لوكالة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية وخارجها برئاسة الدكتوره هالة عمر، موجهًا الشكر للجهات المشاركة ممثلة في مديرية الشباب والرياضة بالغربية، ومديرية التربية والتعليم، ونادي ماتريكس الرياضى، موجها الشكر لأعضاء هيئة التدريس على حضورهم ودعمهم الكامل للطلاب والخريجين والمساعدة في إعدادهم وتأهيلهم علميًا وعمليا.