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تترقب عودة البورصة .. الذهب في وعالميًا صباح اليوم الأحد 17 أكتوبر 2021

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تترقب عودة البورصة .. أسعار الذهب في مصر وعالميًا صباح اليوم الأحد 17 أكتوبر 2021 تترقب عودة البورصة .. الذهب في وعالميًا صباح اليوم الأحد 17 أكتوبر 2021

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واصلت أسعار الذهب صباح اليوم الأحد، 17 أكتوبر2021، استقرارها عند الاسعار التى حققتها مساء الجمعة، ويترقب سعر الذهب عالميا عودة التداول فى البورصة العالمية عقب العودة من الإجازة الاسبوعية غدا الاثنين، واستقر سعر الذهب في مصر بعما حقق انخفاض يصل إلى 10 جنيهات، وسجل متوسط سعر الذهب عيار 21، الأكثر انتشارا 773 جنيها.

وتقدم «المصرى اليوم» نشرة أسعار الذهب محليا وعالميا، ومؤشرات صعوده أو هبوطه لإيضاح الرؤية أمام المواطنين راغبى الشراء أو البيع أو التداول، سواء في أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر صباح اليوم أسعار الذهب في محال الصاغة، حيث تراوح سعر الذهب عيار 24 قيراطًا من 883 إلى 885 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا من 773 إلى 775 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 من 662 إلى 664 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتراوح سعر الجنيه الذهب من 6184 إلى 6200 جنيهًا.

تترقب أسعار الذهب عالميا عودة التداول فى البورصة غدا الاثنين وسط مخاوف من التضخم والركود الاقتصادى فى اكبر اقتصاديات العالم وهى الولايات المتحدة الأمريكية، وشهد سعر الذهب خلال الاسبوع الماضى حالة من التذبذب وعدم الاستقرار حيث ارتفع خلال الاسبوع محققا أرباحا كبير للمتداوين ولكنه مالبث أن تراجع بشكل مفاجىء مساء الجمعة بسبب مؤشرات اقتصادية أمريكية تزيد من مخاوف التضخم وتقليل الدعم الاقتصادى ، ولكن المعدن الأصفر أنهى الاسبوع على ارتفاع اسبوعى للاسبوع الثالث على التوالى .

استقرت اسعار الذهب في أسواق المال، عند الإغلاق مساء الجمعة، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 781.60 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1,767.63 $ .

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المصرى اليوم

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