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«3 متهمين بينهم سيدة».. الداخلية تكشف تفاصيل سرقة سيارة بالاسماعيلية

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«3 متهمين بينهم سيدة».. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو سرقة سيارة بالاسماعيلية «3 متهمين بينهم سيدة».. الداخلية تكشف تفاصيل سرقة سيارة بالاسماعيلية

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يتضمن الزعم بقيام أحد الأشخاص بسرقة سيارة بالإسماعيلية

قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك مصحوب بتعليق يتضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة سيارة حال قيام قائدها بتركها بأحد الشوارع بالإسماعيلية»
وأضافت: «بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهم 3 أشخاص من بينهم سيدة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعثر بحوزتهم كمية من المواد المخدرة، سلاح أبيض «مطواة» كما تم ضبط السيارة المبلغ بسرقتها بحوزة المتهمين، وكذا دراجة بخارية «دون لوحات معدنية»، وبتطوير مناقشتهم أقروا بإرتكابهم ( 4) وقائع سرقه مختلفه، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات والسيارة والدراجة البخارية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية»

المصرى اليوم

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