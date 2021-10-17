أخبار عاجلة

السيطرة على حريق في شقة بمنطقة دبي مارينا -
تشيلسي يحقق رقماً قياسياً لم يتحقق في الدوري الإنجليزي منذ 6 مواسم -
أصحاب مراكز الإطارات: شريحة من المستهلكين يفضلون فرق السعر على حساب كفاءة الطاقة -
صحافيون مصريون يعبّرون عن دهشتهم بتصميم جناح السعودية في "إكسبو دبي 2020" -
بعد فوزه اليوم على نوريتش بسباعية.. تشيلسي يتمسك بالصدارة -
براءة شركات الطيران من تقديم "وجبات طعام سيئة".. بالأدلة -
أردوغان يأمر وزير خارجيته بإعلان 10 سفراء "أشخاصًا غير مرغوب فيهم" -
شاهد.. معدات تعمل في "مخطط الشرائع" تنشر تلوثًا بصريًّا وصحيًّا -
استشاري: لا انعكاسات نفسية للدراسة عن بُعد جراء العزلة عن المدارس -
منتدى "السعودية الخضراء".. جلسة بناء القدرات تناقش رفع مستوى الاستخدام الصناعي للهيدروجين الأخضر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

«الداخلية» تكشف تفاصيل جلوس «سائق وتباع» على مقود السيارة في سوهاج

Print
«الداخلية» تكشف تفاصيل فيديو جلوس «سائق وتباع» على مقود السيارة في سوهاج «الداخلية» تكشف تفاصيل جلوس «سائق وتباع» على مقود السيارة في سوهاج

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله من مقطع عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يتضمن قيام شخصان بالجلوس على مقود سيارة أجرة على الطريق معرضين حياة الركاب للخطر بسوهاج

قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يتضمن قيام شخصان بالجلوس على مقود سيارة أجرة «ميكروباص» على أحد الطرق بمحافظة سوهاج بحالة من اللامبالاه معرضين حياة الركاب للخطر».

وأضافت: «بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من تحديد وضبط السيارة والشخصان المشار إليهما وتبين أنهما كلاً من قائد السيارة وأحد الأشخاص، يعمل تباع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية»

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
كومان: الفوز بـ«الكلاسيكو» مهم.. ولا أملك أي مخاوف (فيديو)

كومان: الفوز بـ«الكلاسيكو» مهم.. ولا أملك أي مخاوف (فيديو)

بالفيديو.. قصة إطلاق الرصاص أثناء تصوير فيلم أمريكي

بالفيديو.. قصة إطلاق الرصاص أثناء تصوير فيلم أمريكي

بالفيديو.. محافظٌ إيراني يبدأ مهامه الرسمية بصفعة أثناء تنصيبه

بالفيديو.. محافظٌ إيراني يبدأ مهامه الرسمية بصفعة أثناء تنصيبه

تركي آل الشيخ يقود دبابة ويدهس سيارة ويعلق: عيش التجربة (فيديو)

تركي آل الشيخ يقود دبابة ويدهس سيارة ويعلق: عيش التجربة (فيديو)