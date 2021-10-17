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كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله من مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يتضمن قيام شخصان بالجلوس على مقود سيارة أجرة على الطريق معرضين حياة الركاب للخطر بسوهاج

قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يتضمن قيام شخصان بالجلوس على مقود سيارة أجرة «ميكروباص» على أحد الطرق بمحافظة سوهاج بحالة من اللامبالاه معرضين حياة الركاب للخطر».

وأضافت: «بإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكنت الأجهزة الأمنية بسوهاج من تحديد وضبط السيارة والشخصان المشار إليهما وتبين أنهما كلاً من قائد السيارة وأحد الأشخاص، يعمل تباع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية»