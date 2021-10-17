«عقب شكوي على فيس بوك».. ضبط 47 سيارة تسير عكس الاتجاة على الدائري الاوسطي

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شنت الاجهزة الامنية حملات مكثفة عقب ما تم نشره على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» من تعليق بشأن إحتمالية وقوع حوادث بالطريق الدائرى الأوسطى لقيام بعض قائدى المركبات بالسير عكس الإتجاه، فقد قامت الإدارة العامة للمرور بتكثيف الحملات المرورية بالمنطقة محل الشكوى لضبط المخالفات، حيث أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط (47) مركبة لمخالفتها السير عكس الإتجاه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كما تم ضبط (26814) مخالفة مرورية متنوعة، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لتزويد الطريق الدائرى الأوسطى بتقاطعه مع طريق الأوتوستراد بالعلامات الإرشادية والتحذيرية للحد من الحوادث المرورية وزيادة معدلات الأمان.