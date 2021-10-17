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اليوم .. الرئيس يشهد احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف

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اليوم .. الرئيس السيسي يشهد احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف اليوم .. الرئيس يشهد احتفال وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي الشريف

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يشهد الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية ،اليوم الأحد، احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف بقاعة المنارة، وسط إجراءات احترازية مشددة .

ويحضر الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والوزراء وكبار رجال وقيادات الدولة، وشخصيات حكومية وسياسية ودينية.

ويكرم الرئيس السيسي خلال الإحتفال، عدد من العلماء ورجال الدين من داخل وخارجها، لجهودهم الملموسة في المجال الدعوي ونشر الوسطية وتصحيح المفاهيم وجهودهم في إثراء المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم .

ويوجه الرئيس السيسي كلمة للأمة بهذه المناسبة، تسبقها كلمتين لشيخ الأزهر، ووزير الأوقاف.

المصرى اليوم

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