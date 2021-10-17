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"فلكية جدة" تشارك في الليلة الدولية لرصد القمر 2021

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"فلكية جدة" تشارك في الليلة الدولية لرصد القمر 2021 "فلكية جدة" تشارك في الليلة الدولية لرصد القمر 2021
حدث سنوي يهدف إلى تشجيع المجتمع واكتساب المعلومات

شاركت الجمعية الفلكية بجدة في فعالية الليلة الدولية لرصد القمر مساء السبت 16 أكتوبر 2017، وهي حدث سنوي يهدف إلى تشجيع المجتمع من الفئات العمرية كافة لرصد القمر واكتساب مزيدٍ من المعلومات عن أقرب جارٍ سماوي بالنسبة للأرض، ويوفر فرصاً للتعرُّف على علوم القمر واستكشافه ومراقبة الأجرام السماوية.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة: "كل عام يتشارك سكان العالم هذا الحدث من خلال الأنشطة المختلفة المتعلقة بالقمر، لكن لا يوجد موضوع محدّد، حيث يمكن رصد القمر بالوسائل المتاحة كافة ابتداءً من خلال العين المجردة مروراً بالمنظار الثنائي العينية وانتهاءً باستخدام التلسكوبات أو التقاط الصور، فخلال هذا اليوم القمر في طور الأحدب المتزايد قبل أيام من وصوله مرحلة البدر المكتمل.

وأضاف أبو زاهرة: "تستغل المناسبة في التعريف بالمناطق الداكنة المظلمة الناعمة التي تسمى "ماريا" ومفردها "مير"، وهي كلمه لاتينية تعني بحراً أو بحاراً.. وكل شخص قادر وبسهولة من رؤية تلك الأجزاء المظلمة على القمر بالعين المجردة.

يُشار إلى أن النظرية السائدة تقول إن القمر تشكّل عندما اصطدم جسم بحجم المريخ بالأرض، وتحطم ما أنتج حلقة من البقايا، والتي في النهاية تكثّفت وشكّلت القمر، ولكن مع مرور الوقت قد تظهر نظريات جديدة تتحدث عن أصل القمر.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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