أخبار عاجلة

أصحاب مراكز الإطارات: شريحة من المستهلكين يفضلون فرق السعر على حساب كفاءة الطاقة -
صحافيون مصريون يعبّرون عن دهشتهم بتصميم جناح السعودية في "إكسبو دبي 2020" -
بعد فوزه اليوم على نوريتش بسباعية.. تشيلسي يتمسك بالصدارة -
براءة شركات الطيران من تقديم "وجبات طعام سيئة".. بالأدلة -
أردوغان يأمر وزير خارجيته بإعلان 10 سفراء "أشخاصًا غير مرغوب فيهم" -
شاهد.. معدات تعمل في "مخطط الشرائع" تنشر تلوثًا بصريًّا وصحيًّا -
استشاري: لا انعكاسات نفسية للدراسة عن بُعد جراء العزلة عن المدارس -
منتدى "السعودية الخضراء".. جلسة بناء القدرات تناقش رفع مستوى الاستخدام الصناعي للهيدروجين الأخضر -
مدرب برشلونة "كومان": علينا التحلي بالشجاعة وتحقيق الفوز على ريال مدريد -
"التصنيع" تُوَقّع مذكرة تفاهم لدعم مبادرات منصة "إحسان" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

اليوم بدء العمل بـ ٢٠ مدرسة بالغردقة بنظام فترتين لتقليل الكثافة

Print
اليوم بدء العمل بـ ٢٠ مدرسة بالغردقة بنظام فترتين لتقليل الكثافة اليوم بدء العمل بـ ٢٠ مدرسة بالغردقة بنظام فترتين لتقليل الكثافة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إنه سيتم اليوم الاحد تطبيق نظام الفترتين بنحو ٢٠ مدرسة مختلفة بإدارة الغردقة التعليمية لإنهاء مشكلة ارتفاع الكثافات الطلابية بالفصول وتقليلها حفاظا على اجراءات التباعد والاجراءات الاحترازية.

وأضاف منير لـ«المصري اليوم» أن الفترة الدراسية بهدف إنهاء مشكلة الكثافات المرتفعة، وكانت تعددت شكاوي أولياء أمور الطلاب والتلاميذ بعدة مدارس بمدينة الغردقة من زيادة في كثافات الفصول، خاصة في المرحلتين الابتدائية والإعدادية حتى وصل عدد التلاميذ بالفصل لنحو ٦٠ تلميذا بالرغم من التحذيرات بمنع التكدس والتزاحم لمنع انتشار .

وطالب أولياء الأمور بسرعة التدخل لتقليل الكثافات، سواء بتقليل عدد أيام الحضور وتقسيم الفصول على أيام الأسبوع أو اللجوء للفترتين الصباحية والمسائية.

فيما قررت إدارة الغردقة التعليمة، برئاسة محمد إبراهيم مدير الإدارة، أنه سيتم اللجوء إلى تشغيل المدارس على فترتين في حال زيادة الكثافات حفاظاً على الطلاب.

وأضاف إبراهيم أنه بالتواصل مع هشام منير وكيل الوزارة تقرر عمل جميع مدارس إدارة الغردقة التعليمية التي بها كثافات للعمل فترتين، بالتنسيق مع إدارة أقسام التعليم ابتدائى- إعدادي- ثانوي بعد دراسة الموقف من خلال اليوم الأول من العام الدراسي على أن ينفذ ذلك خلال الأسبوع الأول من الدراسة، وكان عدد من مدارس الغردقة قد شهد كثافات مرتفعة في أول أيام العام الدراسي في المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
شمال سيناء تسجل وفاة جديدة بفيروس كورونا

شمال سيناء تسجل وفاة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

المترو والسكة الحديد يواصلان تطهير القطارات ضد فيروس كورونا

المترو والسكة الحديد يواصلان تطهير القطارات ضد فيروس كورونا

«مترو الأنفاق»: تطعيم 3105 عاملين بالشركة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا

«مترو الأنفاق»: تطعيم 3105 عاملين بالشركة باللقاحات المضادة لفيروس كورونا