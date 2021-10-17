اليوم بدء العمل بـ ٢٠ مدرسة بالغردقة بنظام فترتين لتقليل الكثافة

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قال هشام منير، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إنه سيتم اليوم الاحد تطبيق نظام الفترتين بنحو ٢٠ مدرسة مختلفة بإدارة الغردقة التعليمية لإنهاء مشكلة ارتفاع الكثافات الطلابية بالفصول وتقليلها حفاظا على اجراءات التباعد والاجراءات الاحترازية.

وأضاف منير لـ«المصري اليوم» أن الفترة الدراسية بهدف إنهاء مشكلة الكثافات المرتفعة، وكانت تعددت شكاوي أولياء أمور الطلاب والتلاميذ بعدة مدارس بمدينة الغردقة من زيادة في كثافات الفصول، خاصة في المرحلتين الابتدائية والإعدادية حتى وصل عدد التلاميذ بالفصل لنحو ٦٠ تلميذا بالرغم من التحذيرات بمنع التكدس والتزاحم لمنع انتشار فيروس كورونا.

وطالب أولياء الأمور بسرعة التدخل لتقليل الكثافات، سواء بتقليل عدد أيام الحضور وتقسيم الفصول على أيام الأسبوع أو اللجوء للفترتين الصباحية والمسائية.

فيما قررت إدارة الغردقة التعليمة، برئاسة محمد إبراهيم مدير الإدارة، أنه سيتم اللجوء إلى تشغيل المدارس على فترتين في حال زيادة الكثافات حفاظاً على الطلاب.

وأضاف إبراهيم أنه بالتواصل مع هشام منير وكيل الوزارة تقرر عمل جميع مدارس إدارة الغردقة التعليمية التي بها كثافات للعمل فترتين، بالتنسيق مع إدارة أقسام التعليم ابتدائى- إعدادي- ثانوي بعد دراسة الموقف من خلال اليوم الأول من العام الدراسي على أن ينفذ ذلك خلال الأسبوع الأول من الدراسة، وكان عدد من مدارس الغردقة قد شهد كثافات مرتفعة في أول أيام العام الدراسي في المرحلتين الابتدائية والإعدادية.