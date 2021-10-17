أخبار عاجلة

أصحاب مراكز الإطارات: شريحة من المستهلكين يفضلون فرق السعر على حساب كفاءة الطاقة -
صحافيون مصريون يعبّرون عن دهشتهم بتصميم جناح السعودية في "إكسبو دبي 2020" -
بعد فوزه اليوم على نوريتش بسباعية.. تشيلسي يتمسك بالصدارة -
براءة شركات الطيران من تقديم "وجبات طعام سيئة".. بالأدلة -
أردوغان يأمر وزير خارجيته بإعلان 10 سفراء "أشخاصًا غير مرغوب فيهم" -
شاهد.. معدات تعمل في "مخطط الشرائع" تنشر تلوثًا بصريًّا وصحيًّا -
استشاري: لا انعكاسات نفسية للدراسة عن بُعد جراء العزلة عن المدارس -
منتدى "السعودية الخضراء".. جلسة بناء القدرات تناقش رفع مستوى الاستخدام الصناعي للهيدروجين الأخضر -
مدرب برشلونة "كومان": علينا التحلي بالشجاعة وتحقيق الفوز على ريال مدريد -
"التصنيع" تُوَقّع مذكرة تفاهم لدعم مبادرات منصة "إحسان" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بعد أسبوع من إجرائها.. إعلان نسبة المشاركة في انتخابات العراق

Print
بعد أسبوع من إجرائها.. إعلان نسبة المشاركة في انتخابات العراق بعد أسبوع من إجرائها.. إعلان نسبة المشاركة في انتخابات العراق
مجموع مَن أدلوا بأصواتهم في الانتخابات تجاوز 9.6 مليون ناخب

بعد أسبوع من إجرائها.. إعلان نسبة المشاركة في انتخابات العراق

أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية، ليلة الأحد، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية بلغت 43 بالمئة.

وأضافت مفوضية الانتخابات العراقية أن مجموع مَن أدلوا بأصواتهم في الانتخابات تجاوز 9.6 مليون ناخب، مضيفة أن النتائج قابلة للطعن.

وكانت انتخابات العاشر من أكتوبر الجاري، قد أُجريت مبكراً عن موعدها بضعة أشهر، في استجابة للاحتجاجات الجماهيرية في 2019 التي أطاحت بالحكومة، وكشفت عن حالة من الغضب واسع النطاق ضد القادة السياسيين.

وأكّدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، السبت، في تصريحات بثّتها وكالة الأنباء العراقية "واع"، أنه تمّ التعامل مع الطعون الانتخابية بحيادية، وأغلبها ليست مؤثرة في نتائج الأصوات.

وأوضحت، أنه بعد إعلان النتائج النهائية، ستكون هناك مدة جديدة لتقديم الطعون على النتائج.

ووفق "سكاي نيوز"، تعليقاً على ذلك يقول أسعد الراوي؛ نائب رئيس مجلس مفوضية الانتخابات العراقية الأسبق، "نتائج الانتخابات الأولية تكون بإعلان الفائزين في المقاعد في كل دائرة، وليس فقط الأصوات، وبعد ذلك تعلن بقرار من مجلس المفوضين، فهذا هو الإعلان الرسمي السليم لنتائج أولية، وبعدها يتم تقديم الطعون والشكاوى في هذه النتائج، وستكون ثمة حاجة للوقت بطبيعة الحال للنظر في الشكاوى والطعون، وعند البت بها والانتهاء منها، يتم إعلان النتائج النهائية، فهذا هو الإجراء السليم".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
أصحاب مراكز الإطارات: شريحة من المستهلكين يفضلون فرق السعر على حساب كفاءة الطاقة

أصحاب مراكز الإطارات: شريحة من المستهلكين يفضلون فرق السعر على حساب كفاءة الطاقة

صحافيون مصريون يعبّرون عن دهشتهم بتصميم جناح السعودية في "إكسبو دبي 2020"

صحافيون مصريون يعبّرون عن دهشتهم بتصميم جناح السعودية في "إكسبو دبي 2020"

بعد فوزه اليوم على نوريتش بسباعية.. تشيلسي يتمسك بالصدارة

بعد فوزه اليوم على نوريتش بسباعية.. تشيلسي يتمسك بالصدارة

براءة شركات الطيران من تقديم "وجبات طعام سيئة".. بالأدلة

براءة شركات الطيران من تقديم "وجبات طعام سيئة".. بالأدلة