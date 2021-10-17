"الهاجري".. صقّار يتوج خبرة 30 عامًا بطرح صقر الـ100 ألف ريال

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في مزاد نادي الصقور السعودي الثاني المقام بمقر النادي بملهم

توج راشد الهاجري خبرته في هواية الصقارة، التي تناهز الـ30 عامًا، بطرح صقر من نوع (شاهين قرناس) من سماء الجبيل في المنطقة الشرقية، الذي بيع بمبلغ 101 ألف ريال، في مزاد نادي الصقور السعودي الثاني، المقام بمقر النادي في ملهم (شمال مدينة الرياض)، حتى 15 من نوفمبر المقبل.

ويتسم الصقر بعرض 16 إنشًا، وطول 15 إنشًا، ووزنه 1076 غرامًا، في مزاد نظم اليوم (الجمعة) وسط حضور كبير.

وبيّن الطاروح الهاجري أنه استغرق نصف ساعة لطرح الصقر، مستفيدًا من خبرته الممتدة 30 عامًا في مجال الصقارة، لكن الحظ لم يحالفه في صيد الصقور، لتكون هذه المرة الأولى في حياته.

ويضيف بأنه يمتلك صقورًا عدة لغرض صيد الحباري؛ فيما تعد هذه المشاركة هي الأولى له في مزاد نادي الصقور السعودي، ويتمنى المشاركة في مزادات عدة المواسم المقبلة.

وعن دعم النادي لهواة الطرح، أوضح أن التنظيم جاء على أعلى مستوى، مقدمًا شكره لنادي الصقور السعودي الذي تكفل بالنقل والسكن للطواريح، وكذلك فحص الصقور المشاركة في المزاد.