ننشر فعاليات اليوم الثالث لمهرجان الجونة السينمائي

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تستمر اليوم الأحد، فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي بمجموعة مميزة من العروض والفعاليات من أبرزها عرض الفيلم المصري «ريش» للمخرج عمر الزهيري الذي حقق إنجازًا غير مسبوق على مستوى السينما المصرية بفوزه بجائزة مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي الدولي، إضافة إلى جائزة الفيبريسي (الاتحاد الدولي للصحافة السينمائية) بنفس المهرجان.

ومن المقرر أن تبدأ مراسم السجادة الحمراء الساعة 05:30 مساءً، على أن يبدأ عرض الفيلم في الساعة 06:30 مساءً بمركز الجونة للمؤتمرات والثقافة. ي

وشارك الفيلم بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي. في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة أيضا، يعرض فيلم «مقصورة رقم 6» الذي سبق له المشاركة في المسابقة الرسمية لمهرجان كان وفاز بالجائزة الكبرى للمهرجان، ويعرض الفيلم الساعة 09:45 مساءً بقاعة سي سينما.

وتبدأ الفعاليات الخاصة بحلقة نقاشية بعنوان «السينما كأداة للتغيير المجتمعي» والتي تتناول دور السينما في النقاشات العامة، وكيف يمكن للفيلم أن يكون عاملا للتغيير.

ويشارك في هذه الحلقة كل من المخرج المصري على العربي، والمخرجة اللبنانية زينة دكاش، وهوفيج إتيميزيان الذي يرأس خدمة الابتكار في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وسوبا أوماثفان الرئيس التنفيذي لمؤسسة دروسوس. وتدير الحلقة مريم فرج.

وتقام الحلقة الساعة 10:30 صباحا بقاعة أوديماكس بجامعة برلين.تقام اليوم الأحد، واحدة من أهم فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، محاضرة المخرج الأمريكي الشهير دارين أرنوفسكي، الحاصل على ترشيح لجائزة الأوسكار لأفضل مخرج عن فيلمه «البجعة السوداء».

وتقام المحاضرة الساعة 4:00 مساءً في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، وتديرها تيريزا كافينا مبرمجة المهرجانات ومحللة السيناريو للعديد من صناديق ومنح الأفلام