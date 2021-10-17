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والد ياسمين صبري يعلق على عدم حضورها زفاف شقيقها: «الفلوس بتغير النفوس»

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والد ياسمين صبري يعلق على عدم حضورها زفاف شقيقها: «الفلوس بتغير النفوس» والد ياسمين صبري يعلق على عدم حضورها زفاف شقيقها: «الفلوس بتغير النفوس»

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وجه الدكتور أشرف صبري، والد الفنانة ياسمين صبري، رسالة شديدة اللهجة لابنته الاخيرة بعدما اعتمدت عدم حضور زفاف شقيقها، مشيرا إلى ان المال كان سبب في تغير نفوس العديد من الأشخاص.

وقال عبر مداخلة هاتفية على أحدى البرامج :«إن أي أنسان مهما كبر لن يساوي أي شيء بدون والده ووالدته، ولم أتخيل أن يكون إنسان جاحدًا بهذا الجحود كله، مش عارف ليه لم تحضر زفاف أخيها، وهذا الأمر بدون أي أسباب نهائي» .

وأضاف:«لم يتلقى ابني أي إعتذار من اخته ياسمين أو تهنئة بعد الفرح، انا شوفت ابني الكبير يبكي وبيقول ليه يعملوا فيا كده، ده أنا بحبهم، بعدها حسيت إني عاوز أكسر الدنيا وأعمل حاجات كتير لأن الرجل عندما يبكي الأمر أقوى من بكاء النساء»

متسائلا عن سبب تغير معاملة ابنته الفنانة ياسمين صبري للاسواء إلى أفراد عائلتها قائلا: «هي الفلوس وكترها ممكن تغير النفوس للناس لتلك الدرجة».

وكان أشرف صبري هاجم ابنته الفنانة ياسمين صبري بسبب عدم حضورها لزفاف شقيقها الذي اقيم الجمعة الماضية،

وكتب أشرف صبري على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»:«فرح ابني بكرة ربنا رزقه بأجمل عروسة، أما إن أمه وأخواته الأشقاء رفضوا حتى يباركوله، فربنا رزقه بأم تانية عملت كل حاجة، وأخوات تانيين لم تغرهم الأموال ولا طيارات وكدب وخداع، أصبح لابني أخوات جدد وأم جديدة، حفظه الله من الشياطين».

جدير بالذكر أن الأزمة بين ياسمين صبري ووالدها بدأت منذ إعلان موافقتها بالزواج من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، حيث كان يرفض والدها هذه الزيجة، لكنها لم تلتفت لرأيه وتزوجت من رجل الأعمال الشهير، ليهاجمها والدها بسبب عدم تقديرها واحترامها لرأيه.

المصرى اليوم

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