ضحايا كورونا في 3 دول.. 483 وفاة بالبرازيل و42 حالة بمصر و16 بكوريا الجنوبية

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خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت البرازيل 11 ألفًا و250 إصابة بفيروس كورونا و483 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 21 مليونًا و627 ألفًا و476 إصابة، والوفيات إلى 602 ألف و669 وفاة.

مصر

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 874 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ووفاة 42 حالة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها الليلة، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس، بلغت 317585 من ضمنهم 268210 حالات تم شفاؤها، و17926 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم، تسجيل 1420 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ويصل بذلك إجمالي حالات الإصابة بالوباء في البلاد إلى 342 ألفًا و396 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 16 حالة وفاة إضافية بالفيروس؛ ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2660.