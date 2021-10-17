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"الأرصاد": توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي على الجوف والشمالية وتبوك وحائل

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"الأرصاد": توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي على الجوف والشمالية وتبوك وحائل "الأرصاد": توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي على الجوف والشمالية وتبوك وحائل
سماء صحوة إلى غائمة جزئيا وضباب ورياح سطحية على هذه المناطق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي على مناطق: الجوف والحدود الشمالية وتبوك وحائل، وتكون السماء صحوة إلى غائمة جزئياً على مناطق: جازان، عسير، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، مع فرصة لتكوُّن الضباب على أجزاءٍ من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي في الصباح الباكر، وتنشط الرياح السطحية على الجزء الشمالي من البحر الأحمر.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 15 - 35 كم /ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزأين الأوسط والجنوبي، ومن متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الشمالي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الأوسط والجنوبي، ومتوسط الموج على الجزء الشمالي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية على الجزء الغربي بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وجنوبية شرقية على الجزء الشرقي بسرعة 10 - 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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