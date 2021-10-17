جدول ترتيب الدوري الإنجليزي والهدافين ومواعيد مباريات اليوم وغدًا

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تستعرض المصري اليوم جدول ترتيب الدوري الإنجليزي حتى قبل 3 مباريات من نهاية الجولة الثامنة، وكذلك جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.

وتقدم المصري اليوم أيضًا مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي الثلاثة المتبقية من الجولية الثامنة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم

تشيلسي - 19 نقطة. ليفربول - 18 نقطة. مان سيتي - 17 نقطة. برايتون - 15 نقطة. مان يونايتد - 14 نقطة. إيفرتون - 14 نقطة - يلعب اليوم مباراته الأخيرة فى الجولة الثامنة مع وست هام. برينتفورد - 12 نقطة. وولفرهامبتون - 12 نقطة. توتنهام - 12 نقطة - يلعب اليوم مباراته الأخيرة فى الجولة الثامنة مع نيوكاسل يونايتد. وست هام - 11 نقطة - يلعب اليوم مباراته الأخيرة فى الجولة الثامنة مع ايفرتون. ليستر سيتي - 11 نقطة. استون فيلا – 10 نقاط. ارسنال – 10 نقاط - يلعب يوم الإثنين مباراته الأخيرة فى الجولة الثامنة مع كريستال بالاس. كريستال بالاس - 7 نقاط - يلعب يوم الإثنين مباراته الأخيرة فى الجولة الثامنة مع ارسنال. ساوثهامبتون - 7 نقاط. واتفورد - 7 نقاط. ليدز يونايتد 6 نقاط. نيوكاسل - 3 نقاط - يلعب اليوم مباراته الأخيرة فى الجولة الثامنة مع توتنهام. بيرنلي - 3 نقاط. نوريتش سيتي - نقطتان.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

محمد صلاح – ليفربول – 7 أهداف. جيمي فاردي – ليستر سيتي – 7 أهداف. ساديو ماني – ليفربول – 5 أهداف. ميكائيل أنطونيو – وست هام – 6 أهداف. أسمايلا سار - واتفورد – 4 أهداف. برونو ميجيل بروجيس فيرنانديز – مان يونايتد – 4 أهداف. روبرتو فيرمينو – ليفربول - 4 أهداف. ماسون جرينوود – مان يونايتد – 4 أهداف. نيال موباي – برايتون – 4 أهداف.

جدول مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم وغدًا

يشهد الدوري الإنجليزي اليوم لعب مباراتان كما يتم لعب مباراة غدًا الإثنين كما يلي:

مباراة ايفرتون × وست هام – اليوم الأحد الساعة 3 عصرًا.

مباراة نيو كاسل يونايتد × توتنهام – اليوم الأحد الساعة 5.30 مساءً.

مباراة ارسنال × كريستال بالاس – الإثنين 18-10-2021الساعة 9 مساءً.

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