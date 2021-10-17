جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة.. لقاءات: البايرن وبرشلونة ويوفنتوس وجالاتا سراي والترجي

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يتم اليوم الأحد لعب الكثير من المباريات الهامة، فى إطار: بطولة دوري أبطال أفريقيا - دوري أبطال أسيا - بطولة كأس الكونفدرالية - الدوري الإنجليزي – الدوري الفرنسي – الدوري الألماني – الدوري السعودي – الدوري الإسباني – الدوري التركي - الدوري الإيطالي.

ونستعرض لحضراتكم جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة.

يشهد اليوم العديد من المباريات لأندية شهيرة أهمها مباريات: بايرن ميونخ – يوفنتوس – برشلونة – مارسيليا - جالاتا سراي - وست هام - برشلونة - الوداد - الترجي - الرجاء - أولسان هيونداي - الصفاقسي.

جدول مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا اليوم - دور الـ 32

مباراة جوانينج جالاكسي × سيمبا – الساعة 3 عصرًا.

مباراة مانيما انيون × ماميلودي صن داونز – الساعة 4 عصرًا.

مباراة نواذيبو × وفاق رياضي سطيف – الساعة 4 عصرًا.

مباراة الوداد × هيرتس أوف أواك – الساعة 5 مساءً.

مباراة الهلال × ريفرز يونايتد – الساعة 5 مساءً.

مباراة أوثو دويو × بيترو أتلتيكو – الساعة 5 مساءً.

مباراة الرجاء × اويلرز – الساعة 6 مساءً.

مباراة الترجي × الاتحاد – الساعة 7 مساءً.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا - ربع النهائي

مباراة بوهانج ستيلرز × ناجويا جرامبوس – الساعة 5 مساءًا.

مباراة أولسان هيونداي × جيونبك هيونداي موتور – الساعة 12 صباحًا .

جدول مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية - الدور 32

مباراة انتر كلوب × سيفا – الساعة 3 عصرًا.

انتر كلوب سيفا مبارة كيجالي × موتيما بيمبي – الساعة 3 عصرًا.

كيجالي موتيما بيمبي مباراة النادي الصفاقسي × باييلسا يونايتد – الساعة 4 عصرًا.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي اليوم - الجولة 8 - والقنوات الناقلة

مباراة ايفرتون × وست هام – الساعة 3 عصرًا - قناة beIN Sports 1 HD Premium .

مباراة نيو كاسل يونايتد × توتنهام – الساعة 5.30 مساءً - قناة beIN Sports 1 HD Premium Premium.

جدول مواعيد مباريات الدوري الألماني - الجولة 8

مباراة بايرن ميونخ × جرويتر فورت – الساعة 3.30 عصرًا.

مباراة أوجسبورج × أرمينيا بيليفيلد – الساعة 5.30 عصرًا.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم

مباراة كالياري × سامبدوريا – الساعة 3 عصرًا.

مباراة إمبولي × أتلانتا – الساعة 3 عصرًا.

مباراة جنوى × ساسولو – الساعة 3 عصرًا.

مباراة أودينيزي × بولونيا – الساعة 3 عصرًا.

مباراة نابولي × تورينو – الساعة 6 عصرًا.

مباارة يوفنتوس × روما – الساعة 8.45 مساءً.

جدول مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة

مباراة رايو فاليكانو × إلتشي – الساعة 2 ظهرًا.

مباراة سيلتا فيجو × إشبيلية – الساعة 4.15 عصرًا – قناة beIN Sports 1 HD .

مباراة فياريال × أوساسونا – الساعة 6.30 مساءً.

مباراة برشلونة × فالنسيا – الساعة 9 مساءً - قناة beIN Sports 1 HD Premium .

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

مباراة تروا × نيس – الساعة 1 ظهرًا.

مباراة ميتز × رين – الساعة 3 عصرًا.

مباراة بوردو × نانت – الساعة 3 عصرًا.

مباراة ستراسبورج × سانت إيتيان – الساعة 3 عصرًا.

مباراة ستاد بريست 29× ستاد ريمس – الساعة 3 عصرًا.

مباراة مونبلييه × لانس – الساعة 5 مساءًا.

مباراة مارسيليا × لوريان – الساعة 8.45 مساءًا.

جدول مواعيد مباريات الدوري التركي اليوم

مباراة قاسم باشا × جوزتبه – الساعة 12.30 ظهرًا.

مباراة جالاتا سراي × قونيا سبور – الساعة 3 عصرًا - قناة beIN Sports TR .

مباراة ألتاي × فاتح قرا جمرك – الساعة 3 عصرًا.

مباراة طرابزون سبور × فناربخشة – الساعة 6 مساءً.

مواعيد مباريات الدورى السعودى

مباراة الفتح × التعاون – الساعة 4.45 مساءً – قناة SSC .

مباراة الحزم × الفيصلي – الساعة 5.45 مساءً – قناة SSC .

مباراة ضمك × الاتحاد – الساعة 5.45 مساءً – قناة SSC .

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