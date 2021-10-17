أخبار عاجلة

افتتاح معرض «المسحراتي».. الأحد -
«حماية المستهلك» يلزم المورد والمعلن بتقدم بيانات السلع لجهاز حماية المستهلك -
المركز القومي للترجمة يطلق ورشة تدريبية عن اللغة الروسية -
ندوة تثقيفية عن المشروع القومي للتبرع بالدم داخل تعليم المنيا -
صلاح عبدالله في الذكرى الـ13 لرحيل شقيقه الأصغر: «وحشتني يا ابني» -
الجزائر: مشاركة سوريا في القمة العربية مرتبط بالمشاورات -
ترحيب إماراتي بمبادرة السعودية الخضراء لمكافحة التغير المناخي -
الجروان يثمن دور الأمم المتحدة ويدعو لتفعيل الجهود الدولية لنزع السلاح -
بث مباشر الأهلي (0)-(0) الحرس الوطني لحظة بلحظة دوري أبطال أفريقيا (الشوط الأول) -
3 أوراق رابحة على دكة بدلاء الأهلي حال تعثر الفريق أمام بطل النيجر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

أشرف قاسم: يحتاج لضم مهاجم سوبر

Print
أشرف قاسم: الزمالك يحتاج لضم مهاجم سوبر أشرف قاسم: يحتاج لضم مهاجم سوبر

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد أشرف قاسم، نجم نادي السابق، بأن الفريق الأبيض قدم مباراة جيدة أمام توسكر الكيني في دوري أبطال إفريقيا.

وكان نادي الزمالك فاز على توسكر الكيني بهدف نظيف، أحرزه المغربي أشرف بن شرقي، في المباراة إلى أقيمت بينهما مساء السبت، في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال أشرف بن شرقي، في تصريحات تليفزنية :«الزمالك قدم أداءً مميزًا أمام فريق توسكرالكيني»، موضحًا أن المنافس ليس بالفريق القوي الذي يستطيع تهديد الزمالك«.

وأوضح :«الزمالك كان من الممكن أن يفوز بنتيجة كبيرة، لولا الثقة الزاتئدة للاعبين وإهدارهم العديد من الفرص السهلة».

وأضاف أن هناك بعض الأمور التي يحتاجها الزمالك في الفترة المقبلة، حيث الفريق يحتاج لمهاجم مميز مثل مصطفى محمد، خلال الموسم الحالي، ليكون مع سيف الجزيري وعمر السعيد، وأن هذا هو المركز الوحيد الذي يحتاج تدعيم في الفريق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إنبي يصدر بيانًا بشأن مباراته أمام الزمالك

إنبي يصدر بيانًا بشأن مباراته أمام الزمالك

أحمد زادة: خدمة اعضاء الزمالك لا تحتاج لمنصب او انتخابات

أحمد زادة: خدمة اعضاء الزمالك لا تحتاج لمنصب او انتخابات

بيراميدز يرفض استضافة مباريات الزمالك بالدوري

بيراميدز يرفض استضافة مباريات الزمالك بالدوري

كارتيرون يقرر صرف مكافآة إجادة للاعبي الزمالك بعد الفوز علي توسكر الكيني

كارتيرون يقرر صرف مكافآة إجادة للاعبي الزمالك بعد الفوز علي توسكر الكيني