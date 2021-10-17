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أكد أشرف قاسم، نجم نادي الزمالك السابق، بأن الفريق الأبيض قدم مباراة جيدة أمام توسكر الكيني في دوري أبطال إفريقيا.

وكان نادي الزمالك فاز على توسكر الكيني بهدف نظيف، أحرزه المغربي أشرف بن شرقي، في المباراة إلى أقيمت بينهما مساء السبت، في ذهاب دور الـ 32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال أشرف بن شرقي، في تصريحات تليفزنية :«الزمالك قدم أداءً مميزًا أمام فريق توسكرالكيني»، موضحًا أن المنافس ليس بالفريق القوي الذي يستطيع تهديد الزمالك«.

وأوضح :«الزمالك كان من الممكن أن يفوز بنتيجة كبيرة، لولا الثقة الزاتئدة للاعبين وإهدارهم العديد من الفرص السهلة».

وأضاف أن هناك بعض الأمور التي يحتاجها الزمالك في الفترة المقبلة، حيث الفريق يحتاج لمهاجم مميز مثل مصطفى محمد، خلال الموسم الحالي، ليكون مع سيف الجزيري وعمر السعيد، وأن هذا هو المركز الوحيد الذي يحتاج تدعيم في الفريق.