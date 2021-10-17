محمد فاروق : الأهلي رفض مد إجازة زواج أفشة

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أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي رفض مد إجازة محمد مجدي أفشة نجم الفريق بعد إتمام حفل زفافه.

وقال فاروق في تصريحات تلفزيونية إن أفشة سيقود الأهلي في لقاء الاياب ضد الحرس الوطني بطل النيجر في دور الـ ٣٢ بدوري أبطال أفريقيا وأن يسمح له بالحصول علي أجازة أسبوع للاحتفال بزفافه .

وأشار إلى أن الأهلي تأثر بغياب أفشة في لقاء الذهاب والذي انتهى بالتعادل بنتيجة ١-١ وهو ما جعل الفريق يتمسك بعودته مرة أخرى للتدريبات فور نهاية فترة الراحة عقب العودة من النيجر.