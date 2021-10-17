«زي النهارده» في 17 أكتوبر 1982.. وفاة عميد المسرح العربي يوسف وهبي

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يظل تاريخ ميلاد يوسف وهبى موضع خلاف إذا كان ولد في 1898أو 1901 غير أن يوم 14 يوليو 1898 يظل الأرجح،وقد ولد في الفيوم،وكان والده عبدالله باشا وهبى يعمل مفتشاً للرى بالفيوم،وهوالذى حفر ترعة عبدالله وهبى هناك وأنشأ مسجدا يحمل اسمه،بدأ يوسف تعليمه في كتّاب العسيلى بالفيوم، ثم التحق بالمدرسة السعيدية وجذبه التمثيل لأول مرة على أثر مشاهدته أحد عروض فرقة سليم القرداحى وبدأ يمارس هوايته بإلقاء المونولوجات هو وحسن فائق بالنادى الأهلى،ثم عمل في سيرك الحاج سليمان ليصير واحدا من «المشخصاتية» التي لم يكن معترفا بشهادتهم أمام المحاكم وعلم والده وطرده من البيت، ثم قرر إيفاده لإيطاليا لدراسة الزراعة وأقنعه صديقه محمد كريم بأنها فرصة لدراسة التمثيل فسافر لكنه درس التمثيل على يد الفنان الإيطالى كيانتونى، وعاد لمصر في 1921 بعد وفاة والده، وبعد حصوله على حصته في الميراث (عشرة آلاف جنيه ذهبية) كون فرقة رمسيس، وقرر أن يقدم مسرحاً مختلفاً لما يقدمه الريحانى والكسار، وكان أول عروض فرقته عام 1923 هو «المجنون»،ووفقا لشهادة المهندس محمد يوسف وهبى ابن شقيق عميد المسرح، فإن يوسف وهبى كان ثانى فنان في العالم يقدم شخصية راسبوتين كما حظى بجائزة من بابا الفاتيكان لتقديمه مسرحية «كرسى الاعتراف» في إيطاليا باللغة الإيطالية وأن وهبى بدأ مسيرته السينمائية متأخراً بسبب الحملة التي أثيرت ضده بسبب ما قيل عن قبوله القيام بدور النبى محمد في فيلم لشركة ماركوس الألمانية بالاشتراك مع الحكومة التركية وأنه رد على الاتهامات التي وجهت إليه في صحيفة الأهرام، وقال إنه لم يكن ليقبل بأداء دور في عمل فيه ضرر للإسلام، وفى عام 1930 وبالتعاون مع محمد كريم أنشأ شركة سينمائية باسم رمسيس فيلم التي بدأت أعمالها بفيلم «زينب» ثم «أولاد الذوات» ،وتتابعت أفلامه وصولا لفيلم «غرام وانتقام» 1944، وحصل على لقب البكوية من الملك فاروق بسبب إحدى أغانى الفيلم التي مجدت العائلة المالكة، ويذكر أيضا أنه أعاد اكتشاف فاتن حمامة وهى في الثانوية بعد ظهورها طفلة في فيلم «يوم سعيد» بسنوات، وقد اصطحبها له (محمد يوسف وهبى) نزولا على رغبة أبيها وظهرت في فيلم «ملاك الرحمة» إلى أن توفى «زي النهارده» في 17 أكتوبر 1982.