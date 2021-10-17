«زي النهاردة» في ١٧ أكتوبر 1981.. وفاة الفنان منير مراد

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الفنان منير مراد هو شقيق المطربة والفنانة ليلي مراد وقد قام بالتمثيل والغناء والتلحين، والذى كان الأكثر عطاء فيه، ومنير مراد هو صاحب المونولوج الشهير الذى كان يقلد فيه عبدالوهاب وفريد الأطرش وعبد المطلب وغيرهم، وكان بعنوان «ماحدش شاف»، وقد تميزت ألحانه بالطابع المرح الاستعراضى الراقص، ومما لحنه لشادية: إن راح منك يا عين، وتعالى أقولك، وحاجة غريبة، ودوّر عليه تلقاه، وسوق على مهلك، وشبك حبيبى، وما اقدرش أحب اتنين، ويا دبلة الخطوبة، ولعبد الحليم: وحياة قلبى وأفراحه، وحاجة غريبة، وضحك ولعب وجد وحب، وبكرة وبعده، وبأمر الحب،وبحلم بيك، وأول مرة تحب يا قلبى، والأغنية صباح الرمضانية التي جمعت فؤاد المهندس وصباح «الراجل ده ح يجننى»، و«يعنى وبعدين» لنجاح سلام و«آه من الصبر» لشريفة فاضل و«غلاب الهوى» لمها صبرى و«من يوميها» لوردة و«إبعد عن الحب» لعادل مأمون و«شفت الحب» لمحرم فؤاد و«كعب الغزال» لمحمد رشدى ومن أغانيه الأحدث «إبعد يا حب» كلمات مرسى جميل عزيز غناء عفاف راضى، وأغنية قسمة ونصيب لهانى شاكر كلمات مجدى نجيب وأغنية «شغلونى عيونك» لفايزة أحمد ومراد مولود فى ١٣ أكتوبر ١٩٢٠ بالقاهرة لأب كان ملحنا، وقد تفتحت عينا منير على شقيقته الكبيرة الفنانة «ليلى مراد» وهى تغنى بالإذاعة، وفى ١٩٣٩ ترك الكلية الفرنسية ليعمل أعمالا بسيطة، ثم دخل مجال السينما كعامل كلاكيت، ثم كمساعد مخرج مع كمال سليم، وبدأ التلحين على موسيقى الجاز، ولم يلق رواجا، فكانت بدايته الحقيقية بأغنية"واحد.. اتنين" لشادية، فأقبل عليه المطربون ومنتجو الأفلام، كما وضع أشهرموسيقى الرقصات لـتحية كاريوكا وسامية جمال، واستمر تعاونه مع شادية لعشرين عاما، وعبدالحليم حافظ، وقد قام بدور البطولة فى فيلمى «أنا وحبيبى» و«نهارك سعيد» ودور صغير فى فيلم «موعد مع إبليس»، وكان قد أشهر إسلامه وتزوج من الفنانة سهير البابلى، وتوفى «زى النهارده» فى ١٧ أكتوبر 1981.

