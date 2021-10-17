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كشف حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، عن موقفه من خوض انتخابات نادي الزمالك المقبلة.

وقال حمادة أنور، في تصريحات تليفزيونية:«بنسبة كبيرة لن أترشح في إنتخابات الزمالك المقبلة، لأني أرغب في العودة لعملي الإداري مرة أخرى داخل الملعب، من الممكن أن تكون هناك تجربة جديدة مع أحد الأندية خلال الفترة المقبلة».

وأشار :«أنا أرى أنني مازال أمامي وقت طويلاً على وجودي في مجلس إدارة النادي الأبيض»، موضحًا:«كان هناك كلام، بشأن عودتي للزمالك في الفترة الماضية، ولكن لم يتحدث معي أي مسؤول بشكل رسمي».

وأوضح: «أرحب العمل الإداري في أي نادٍ، خاصة أننا نعيش عصر الاخحتراف، كانت لدي تجربة مع بتروجت منذ ثلاثة مواسم، ولكني رحبلت بعد دخولي انتخابات الزمالك».