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أكد محمد عواد حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أن فريقه واجه ظروف صعبة خلال مباراة توسكر الكيني في بطولة دوري أبطال افريقيا.

وحقق الزمالك الفوز على توسكر الكيني بهدف نظيف، أحرزه المغربي أشرف بن شرقي، في المباراة التي أقيمت بينهما ظهر السبت، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال محمد عواد، في تصريحات تليفزيونية :«واجهتنا ظروف صعبة في مباراة توسكر الكيني، حيث لم تكن أرضية الملعب جيدة، ولكن أشكر اللاعبين على الأداء الذي ظهروا عليه خلال المباراة وإصرارهم على تحقيق الفوز.

وأضاف :«هدفنا جميعًا هو التتويج ببطولة دوري أبطال افريقيا الغائبة عن دولاب بطولات منذ منذ سنوت طويلة، وهو ما نسعى لتحقيقه»،مضيفًا: «لاعبو الزمالك يسعون دائمًا لإسعاد الجماهير والفوز بالبطولات، على الرغم من الظروف المادية الصعبة التي يمر بها النادي، وواجبنا الوقوف بجانب النادي في أزمته المالية، خصوصًا أن حقنا محفوظ».

وعن عدم مشاركته في المباراة قال: «أحترم وجهة نظر الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، وكل ما يشغلني التركيز في التدريبات فقط، والانتظار لحين الحصول على فرصتي، وإثبات جدارتي بالدفاع عن عرين النادي».