أخبار عاجلة

افتتاح معرض «المسحراتي».. الأحد -
«حماية المستهلك» يلزم المورد والمعلن بتقدم بيانات السلع لجهاز حماية المستهلك -
المركز القومي للترجمة يطلق ورشة تدريبية عن اللغة الروسية -
ندوة تثقيفية عن المشروع القومي للتبرع بالدم داخل تعليم المنيا -
صلاح عبدالله في الذكرى الـ13 لرحيل شقيقه الأصغر: «وحشتني يا ابني» -
الجزائر: مشاركة سوريا في القمة العربية مرتبط بالمشاورات -
ترحيب إماراتي بمبادرة السعودية الخضراء لمكافحة التغير المناخي -
الجروان يثمن دور الأمم المتحدة ويدعو لتفعيل الجهود الدولية لنزع السلاح -
بث مباشر الأهلي (0)-(0) الحرس الوطني لحظة بلحظة دوري أبطال أفريقيا (الشوط الأول) -
3 أوراق رابحة على دكة بدلاء الأهلي حال تعثر الفريق أمام بطل النيجر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

اقتصاديون ومستثمرون: المملكة تعافت من كورونا وانتقلت لمرحلة الازدهار

Print
اقتصاديون ومستثمرون: المملكة تعافت من كورونا وانتقلت لمرحلة الازدهار اقتصاديون ومستثمرون: المملكة تعافت من كورونا وانتقلت لمرحلة الازدهار
توقع عدد من الاقتصاديين والمستثمرين أن تشهد المملكة انتعاشة كبيرة في القطاعات الخدمية والتجارية والصناعية، بعد قرار وزارة الداخلية تخفيف الإجراءات الاحترازية الصحية بداية من اليوم، وعدم الالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، وإلغاء التباعد، والسماح باستخدام الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة. وأكدوا أن القرار الجرئ يجسد متانة الوضع الصحي في ، ويبرهن على أننا من أكثر دول العالم سيطرة على الوباء.

نموذج مبهر

أكد إبراهيم بترجي، رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة جدة، أن التعافي الصحي اللافت الذي شهدته المملكة في الأونة الأخيرة، ونزول أرقام المصابين بفيروس «كورونا المستجد» تحت الـ100، مع خلو عدد كبير من المدن والمناطق من الإصابات، نتائج طبيعية لعمل الكبير، حيث قدمنا نموذجا مبهرا للعالم من حيث التحلي بالإجراءات الاحترازية الصارمة، وتعليق دخول غير المحصنين المملكة، بالتوازي مع التحصين الشامل لجميع فئات المجتمع، ليكون التخفيف التدريجي للإجراءات الصحية نتيجة منطقية ستعود بآثارها الايجابية على الوطن والمواطن. وتوقع «بترجي» أن تشهد الـ75 يوما الأخيرة من العام الميلادي الجاري انتعاشة حقيقية في جميع القطاعات، وعلى رأسها القطاعات الخدمية والتجارية والصناعية، التي تكون في الغالب أكثر تفاعلا مع مثل هذه القرارات، مشيرا إلى أن المملكة مقبلة على مرحلة تحول وازدهار الاقتصادي، بعد أن انخفضت أرقام الإصابة بصورة قياسية.

الخامسة عالميا

يرى الاقتصادي هاني الجفري أن المملكة اتخذت قرارها بتخفيف الإجراءات الاحترازية بعدما برهنت جميع المؤشرات العالمية والمحلية على أن المملكة نجحت تماما في السيطرة على الأزمة. وقال: تأتي المملكة في المركز الخامس عالميا بين الدول الأكثر تعافيا من «كورونا»، وفقا لموقع «بلومبرج» الأمريكي، حيث إن وتيرة التلقيح ضد الفيروس كانت العامل الحاسم، إذ يشهد العالم أكبر حملة تطعيم في التاريخ، احتلت السعودية فيها المركز الـ15 بـ25 % من الملقحين على تراب المملكة، وحصلت على 66.9 نقطة في سلم «بلومبرج». وتقدمت السعودية الدول العربية الأكثر تعافيا، وفقا للمقاييس العالمية، متقدمة على الإمارات، التي جاءت في المركز الـ18، وبفارق كبير عن ، التي جاءت في المركز الـ33، بينما احتلت العراق المركز الـ37.


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
ترحيب إماراتي بمبادرة السعودية الخضراء لمكافحة التغير المناخي

ترحيب إماراتي بمبادرة السعودية الخضراء لمكافحة التغير المناخي

منتدى "السعودية الخضراء".. جلسة بناء القدرات تناقش رفع مستوى الاستخدام الصناعي للهيدروجين الأخضر

منتدى "السعودية الخضراء".. جلسة بناء القدرات تناقش رفع مستوى الاستخدام الصناعي للهيدروجين الأخضر

السفير البريطاني لدى المملكة يرحّب بإعلان ولي العهد بشأن مبادرة "السعودية الخضراء"

السفير البريطاني لدى المملكة يرحّب بإعلان ولي العهد بشأن مبادرة "السعودية الخضراء"

الجناح المصري يستقبل الدول المشاركة بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب

الجناح المصري يستقبل الدول المشاركة بمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب