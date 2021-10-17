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مدرب السابق : حازم إمام كان يستحق المشاركة في لقاء

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مدرب الزمالك السابق : حازم إمام كان يستحق المشاركة في لقاء الزمالك مدرب السابق : حازم إمام كان يستحق المشاركة في لقاء

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قال محمد صلاح، مدرب السابق، إنه لن يعمل في منصب المدرب العام في الجهاز المساعد للمدير الفني، الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأضاف محمد صلاح، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»، حازم إمام كان يستحق المشاركة في لقاء الزمالك وتوسكار الكيني حتى لو 10 دقائق فقط، وقائد الزمالك أخطأ فيما حدث بعد اللقاء«.

وتابع:«أشرف بن شرقي يمثل 80 % من القوة الهجومية للزمالك، وأتمنى أن ينجح الزمالك في تمديد عقده، وألا يكرر نفس غلطته مع فرجاني ساسي».

كما تحدث عن الأهلي، قائلا :«للأسف، الأهلي يفتقد للروح منذ عدة مباريات وهذا أمر واضح جدا، وموسيماني مطالب بإعادة حساباته».

وأكد :«الفرق المصرية ستتأهل للمرحلة التالية من البطولات الإفريقية بكل سهولة، ولاخوف على الندية المصرية، وأتوقع أن يظهر سيراميكا كليوباترا بشكل أفضل في الموسم الجديد».

المصرى اليوم

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