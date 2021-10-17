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شاهد أول رد فعل من علي معلول بعد هدفه في مباراة الأهلي وبطل النيجر «صور»

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شاهد أول رد فعل من علي معلول بعد هدفه في مباراة الأهلي وبطل النيجر «صور» شاهد أول رد فعل من علي معلول بعد هدفه في مباراة الأهلي وبطل النيجر «صور»

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خطف الظهير الأيسر التونسي على معلول الأضواء في مباراة الأهلي والحرس الوطني بطل النيجر بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه خلال المباراة فضلاً عن تسجيل هدف المارد الأحمر الوحيد خلال المواجهة.

ونجح الأهلي اليوم السبت في العودة من النيجر بتعادل إيجابي مهم بنتيجة 1-1 في بداية مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقدم الأهلي بهدف في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول عبر على معلول من ركلة جزاء تحصل عليها مهاجم الفريق محمد شريف.

وحرص على معلول عقب تسجيل الهدف على تحية جماهير الأهلي على طريقته الخاصة وباحتفاله المعتاد الذي تعشقه جماهير القلعة الحمراء.

الجدير بالذكر أن الأهلي نجح في تمديد عقد على معلول لموسمين جديدين مؤخراً ومن المنتظر الإعلان عن تجديد اللاعب رسمياً عقب عودة الفريق من النيجر.

- شاهد احتفال على معلول على طريقته الخاصة عقب هدفه في مرمى بطل النيجر

معلول
معلول

المصرى اليوم

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