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تفوقت مصر على فرق العالم في منافسات بطولة العالم للرماية للاطباق المروحية ( فرق ) بحصدها 4ميداليات متنوعة بواقع 3ميداليات ذهبية وميدالية فضية ليصل اجمالى عدد مبداليات مصر في البطولة إلى 22 ميدالية متنوعة من 9 ميداليات في الجائزة الكبرى ومثلها في منافسات بطولة افريقيا في بطولة العالم التي تقام منافساتها على ملاعب ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 11 وحتى 18 أكتوبر المقبل، بمشاركة 350 رامِ ورامية من 15 دولة عربية وأجنبية وهي مصر «الدولة المنظمة»، إيطاليا، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، انجلترا، اسبانيا، البرتغال، الارجنتين، ارمينيا، التشيك، المجر،الامارات، سوريا، السعودية، ليبيا، سوريا.

وجاءت نتائج منافسات الفرق ببطولة العالم التي اقيمت اليوم كالتالى:

في المنافسات المفتوحة: حصلت فرنسا على المركز الاول ومصر على المركز الثانى ومثلها الرماة حسن القريعى وفرانكو دوناتو واحمد عشرة وكانت مفاجأة البطولة حصول فريق ليبيا على المركز الثالث متفوقة على فرق ايطاليا وانجلترا وامريكا والتشيك.

في منافسات الشباب: حصلت مصر على المركز الاول مثلها الرماة صلاح قاسم وهارى فارتان وعبدالشفيع عوض وحصلت انجلترا على المركز الثانى وسوريا على المركز الثالث.

في منافسات السيدات: حصلت مصر على المركز الاول بالرماة منال نصر وسحر طلعت ووجاءت انجلترا في المركز الثاني.

واخيرا في منافسات الرواد: حصلت مصر على المركز الاول بالرماة محمود الاتربى وميساك ليون وابراهيم محمود، وجاءت انجلترا في المركز الثاني.

وقام بتحكيم البطولة مجموعة من الحكام الدوليين من بينهم من مصر: عمرو ابو العز، برج مشجيان، مجدي شفيق، صلاح قاسم، عاطف نعيم، ايمن عطية، طارق عثمان، ميساك ليون برئاسة احمد العمراوى.